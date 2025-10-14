Día de la Madre: el Banco Provincia de Neuquén ofrece beneficios en más de 200 comercios
Durante todo octubre, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) celebra el Día de la Madre y su 65.º aniversario con una megacampaña de descuentos y financiación sin interés en más de 200 comercios de toda la provincia.
Con motivo del Día de la Madre, que se celebrará el domingo 19 de octubre, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) lanzó una promoción exclusiva que combina financiación y descuentos en los principales rubros comerciales de la provincia.
Durante todo el mes, los clientes podrán aprovechar:
- 12 cuotas sin interés con tarjeta Confiable.
- Hasta 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard BPN.
- Descuentos de hasta el 15% en comercios adheridos al Club de Beneficios del banco.
“Queremos acompañar a las familias neuquinas en una fecha tan especial, ofreciendo oportunidades reales para comprar y regalar con facilidades”, destacaron desde la entidad.
Más de 200 comercios adheridos
La campaña incluye más de 200 locales en toda la provincia, abarcando una amplia gama de rubros: artículos del hogar, perfumería, farmacia, regalería, marroquinería, indumentaria, zapatería, óptica, electrónica, computación, librería, peluquería y estética, entre otros.
También se suman sectores como motos, bicicletas, colchonería, mueblerías, servicios turísticos, alojamiento y artículos de pesca, con el objetivo de impulsar el consumo local y fortalecer el vínculo del banco con su comunidad.
El listado completo de comercios se puede consultar en el sitio oficial del banco: www.bpn.com.ar, dentro de la sección “Club de Beneficios”.
Beneficios accesibles y gestión online
Para quienes aún no cuentan con tarjetas del banco, el BPN recordó que pueden solicitarlas en cualquier sucursal o gestionarlas de manera online, lo que permite acceder rápidamente a todas las promociones y beneficios vigentes.
Estas acciones se enmarcan en la política de banca digital y accesible que la entidad impulsa para mejorar la experiencia de los usuarios y facilitar el acceso al crédito y al consumo responsable.