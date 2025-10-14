Con motivo del Día de la Madre, que se celebrará el domingo 19 de octubre, el Banco Provincia del Neuquén (BPN) lanzó una promoción exclusiva que combina financiación y descuentos en los principales rubros comerciales de la provincia.

Durante todo el mes, los clientes podrán aprovechar:

12 cuotas sin interés con tarjeta Confiable.

Hasta 6 cuotas sin interés con Visa y Mastercard BPN.

Descuentos de hasta el 15% en comercios adheridos al Club de Beneficios del banco.

“Queremos acompañar a las familias neuquinas en una fecha tan especial, ofreciendo oportunidades reales para comprar y regalar con facilidades”, destacaron desde la entidad.

Más de 200 comercios adheridos

La campaña incluye más de 200 locales en toda la provincia, abarcando una amplia gama de rubros: artículos del hogar, perfumería, farmacia, regalería, marroquinería, indumentaria, zapatería, óptica, electrónica, computación, librería, peluquería y estética, entre otros.

También se suman sectores como motos, bicicletas, colchonería, mueblerías, servicios turísticos, alojamiento y artículos de pesca, con el objetivo de impulsar el consumo local y fortalecer el vínculo del banco con su comunidad.

Aerolíneas Argentinas lanzó 20% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés en todos los vuelos dentro del país

El listado completo de comercios se puede consultar en el sitio oficial del banco: www.bpn.com.ar, dentro de la sección “Club de Beneficios”.

Beneficios accesibles y gestión online

Para quienes aún no cuentan con tarjetas del banco, el BPN recordó que pueden solicitarlas en cualquier sucursal o gestionarlas de manera online, lo que permite acceder rápidamente a todas las promociones y beneficios vigentes.

Estas acciones se enmarcan en la política de banca digital y accesible que la entidad impulsa para mejorar la experiencia de los usuarios y facilitar el acceso al crédito y al consumo responsable.