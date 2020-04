CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Un micro procedente de Mendoza con 51 pasajeros a bordo, 27 de ellos extranjeros, fue interceptado esta mañana en el barrio porteño de Parque Avellaneda, donde se activó el protocolo por el coronavirus por parte del personal del Same y motivó la intervención de Migraciones para constatar su situación migratoria, informaron fuentes policiales y judiciales.



El ómnibus fue detenido sobre la autopista Perito Moreno, a la altura del peaje de Parque Avellaneda, durante un control realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad para asegurar el cumplimiento del aislamiento dispuesto por el Gobierno nacional, y es el segundo caso registrado en las últimas 24 horas, ya que ayer fue interceptado otro micro con pasajeros que provenían de Jujuy.



Las fuentes informaron que el micro tenía como destino la terminal de ómnibus de Retiro y que llegaba desde Mendoza con 51 pasajeros a bordo, 27 extranjeros -la mayoría europeos-, además de dos choferes.



Según las fuentes, entre los turistas había españoles, italianos, alemanes, portugueses, eslovacos y canadienses, algunos de los cuales tenían previsto viajar hoy mismo hacia Miami en un vuelo que debía despegar del aeropuerto de Ezeiza y otros mañana hacia la ciudad de Frankfurt, en Alemania.



Los choferes del micro, de la firma “Grupo Sur”, dijeron que se trataba de un chárter despachado por el Ministerio de Salud de Mendoza, y hoy la Justicia analizaba si tenía un permiso de tránsito del Ministerio de Transporte, detalló Télam.



Personal del SAME se presentó en el lugar y, de acuerdo con una primera revisión realizada por personal médicos, ninguno de los pasajeros presentaba fiebre ni síntomas compatibles con el coronavirus.



“Les dimos el ok sanitario pero hay muchos extranjeros dentro de este micro. Están circulando y la cuarentena es para todos”, dijo al canal TN el director del Same, Alberto Crescenti, quien se hizo presente en el lugar.



La Policía de la Ciudad realizó ya la consulta al juez federal en turno Julián Ercolini, a la espera de que resuelva qué temperamento se adopta.



Este mediodía, personal de la Dirección Nacional de Migraciones se hizo presente en el lugar para chequear la situación migratoria de los extranjeros.



Fuentes oficiales aseguraron que los agentes de Migraciones constataron que dos pasajeros tienen pasajes para partir hoy mismo desde Ezeiza a Miami en un vuelo que repatría americanos, por lo que se les autorizó el traslado con escolta para que el vuelo los espere.



Además, las fuentes explicaron que el resto de los pasajeros del micro están siendo entrevistados y se constató que algunos de ellos figuran en un vuelo que partirá mañana hacia Frankfurt.



Por otra parte, fuentes judiciales aseguraron que hay otros micros que están en pleno viaje desde otras provincias hacia la Capital Federal con turistas a bordo que están siendo trasladados para que puedan regresar a sus países de origen.



Según los voceros judiciales, hay un micro proveniente de Salta que se dirige directamente a Ezeiza, y otros dos micros que llegan de Ushuaia con pasajeros franceses, cuyo viaje ya fue informado por la Embajada de ese país al Ministerio de Justicia y de Seguridad y que se alojarán en un hotel y desde allí serán llevados con custodia policial al aeropuerto internacional.



Ayer, un micro con 62 pasajeros a bordo, en su mayoría ciudadanos peruanos, venezolanos, brasileños y colombianos, que venían de Jujuy fue detenido en la avenida General Paz, en el barrio porteño de Saavedra, a pesar de la prohibición para circular por el coronavirus.



La Justicia Federal ordenó que todos los pasajeros sean trasladados a tres hoteles sindicales para que cumplan con una nueva cuarentena obligatoria de 14 días.