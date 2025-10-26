La policía francesa logró nuevos avances el sábado en la investigación del reciente robo en el Museo del Louvre, al detener a dos personas para interrogarlas, informaron medios locales este domingo.

Un sospechoso fue arrestado en el Aeropuerto Charles de Gaulle de París alrededor de las 22:00 horas del sábado cuando se disponía a abordar un vuelo internacional, mientras que el segundo fue aprehendido poco después en la zona de Seine-Saint-Denis, cerca de París.

Ambos fueron puestos bajo custodia bajo cargos de robo organizado y conspiración criminal, según informes de Le Parisien y Paris Match.

La Fiscalía de París confirmó en un comunicado el domingo por la mañana que los arrestos tuvieron lugar el sábado por la noche, y agregó que uno de los sospechosos se disponía a salir del país desde el aeropuerto, informaron medios locales.

Giro inesperado: hay una cámara que podría contener el seguimiento completo de la camioneta

Según BFM TV, los dos arrestos aún no condujeron a la recuperación de los objetos robados.

El domingo pasado, ocho piezas de joyas de la corona francesa conservadas en el mundialmente famoso Museo del Louvre en París fueron robadas por cuatro ladrones.

Se movilizaron alrededor de 100 investigadores para localizar a los autores y recuperar los objetos robados.