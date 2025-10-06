Un nuevo caso de violencia se volvió a registrar en la ciudad de Trelew. El hecho tuvo lugar en horas de la noche del domingo y terminó con la detención de un hombre de 23 años en un departamento ubicado sobre la calle 25 de Mayo al 1.800, en pleno centro de la ciudad.

Todo comenzó cuando el personal de la Comisaría Tercera recibió un llamado de alerta sobre una posible agresión en un departamento de la zona. De inmediato, una patrulla se dirigió al lugar y, al llegar, se encontró con una discusión intensa entre un joven y una mujer de 27 años, presuntamente pareja.

Según el parte policial, el hombre mostraba una actitud desafiante y hostil, lo que despertó la sospecha de que estaba ejerciendo violencia sobre la mujer. Ante esta situación, los agentes decidieron demorarlo en el lugar por infracción al Código de Convivencia Ciudadana y trasladarlo a la dependencia policial.

Un famoso empresario del Chubut sufrió un violento robo y ofreció una recompensa inmediata

Horas después, la víctima se presentó en la Comisaría de la Mujer para radicar una nueva denuncia. Allí, el personal policial constató que ya existía un antecedente previo: el agresor había sido denunciado anteriormente por lesiones leves e infracción a la Ley Nacional 26.485, que establece medidas de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, según publica Jornada.

Con esta nueva denuncia, el joven quedó a disposición del Juzgado de Paz y del Ministerio Público Fiscal, y se determinó que permaneciera detenido hasta la audiencia de control de detención, prevista para la mañana de este lunes.

El empresario asaltado contó que ya sufrió 12 robos: “Quiero creer, aunque me lo están haciendo imposible”

¿Qué es la violencia de género?

Es cualquier acto que cause daño físico, psicológico, sexual o económico a una persona por su género. Aunque puede afectar a cualquiera, las mujeres y las personas LGBTQ+ son las más vulnerables debido a estructuras sociales machistas y discriminatorias.

Tipos de violencia de género

⚠️ Violencia física: Golpes, empujones, quemaduras o cualquier agresión que cause daño corporal. Incluye intentos de asesinato y feminicidios.

⚠️ Violencia psicológica: Humillaciones, amenazas, control, aislamiento de familiares y amigos. Gaslighting (hacer dudar a la víctima de su percepción de la realidad).

Patagonia, la locación del narcoescándalo: Viedma-Trelew-Neuquén, el triángulo de intereses de Fred Machado

⚠️ Violencia sexual: Abuso, violación, acoso, tocamientos no consentidos. Presión para realizar actos sexuales no deseados.

⚠️ Violencia económica: Control del dinero, impedimento para trabajar, retención de documentos. Obligar a depender económicamente del agresor.

⚠️ Violencia simbólica: Mensajes sexistas, estereotipos de género, normalización de la violencia en medios y cultura.

⚠️ Violencia digital: Acoso en redes sociales, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento (revenge porn). Control de mensajes y redes de la víctima.

👉 Dónde denunciar violencia de género en Trelew:

Comisaría de la Mujer: funciona las 24 horas, ubicada en Lewis Jones 75.

Línea 144: atención gratuita, confidencial y disponible en todo el país.

Emergencias: llamar al 101 si la situación es urgente.

Este caso vuelve a poner en foco la importancia de denunciar a tiempo y activar los mecanismos de protección. En Trelew, las autoridades remarcan que existen canales permanentes de atención para víctimas de violencia de género, con asesoramiento legal, psicológico y social.