La Policía de la Ciudad de Buenos Aires detuvo este martes por la tarde en los barrios de Once y La Boca a ocho delincuentes, seis chilenos, un colombiano y un venezolano, vinculados al robo en la propiedad de a la modelo Carolina “Pampita” Ardohain.

Los procedimientos, que fueron realizados por efectivos de la División Investigaciones Comunales 14 y de la Comisaría Comunal 3, permitieron la detención de siete de los acusados en un hotel de Once y el octavo en la zona de La Boca, cuando circulaba en un Fiat Cronos.

En lo que respecta al hotel de Callao al 40, los investigadores llegaron al lugar gracias a las cámaras de seguridad y el trabajo del Centro de Monitoreo Urbano que permitió identificar a uno de los rodados que apoyaba a los ladrones durante la huída el día del robo.

Cómo se dio el operativo

El seguimiento del vehículo terminó en el hotel, donde ingresaron cinco de los imputados. Esa información fue acercada a la fiscalía quien autorizó esta tarde a ingresar al inmueble e identificar a sus ocupantes.

En el momento, en el que el personal policial ingresó los sospechosos quisieron escapar y allí fueron detenidos. Además, en una de las habitaciones se encontraron abandonados los objetos que la víctima reconoció como propios, además de herramientas utilizadas para cometer ilícitos como ganzúas y palancas.

Por otra parte, de manera simultánea, se detuvo en La Boca a otro de los autos investigados, un Cronos negro, que servía de apoyo a la banda y ademas se detuvo a un venezolano que también está vinculado al hecho.

Como parte de la investigación ya se había secuestrado ayer un vehículo Volkswagen Suran, utilizado para cargar la caja de seguridad sustraída. Según informó la Policía de la Ciudad, los delincuentes habrían entrado el viernes por la noche a la casa de la modelo violentando una puerta que da al patio del fondo de la casa que linda con vías del ferrocarril.

En las últimas horas, Pampita había utilizado las cámaras para hacer un ruego específico. No le importaban los demás objetos de valor, su única preocupación eran unos celulares que guardaban la memoria viva de su primogénita, fruto de su relación con el actor Benjamín Vicuña, con quien también tiene a sus hijos Bautista, Beltrán y Benicio.

La conductora había llegado a ofrecer una recompensa, dejando en claro que el valor de esos dispositivos no era económico, sino puramente emocional.

Apenas un día después de su súplica, la noticia más esperada llegó. Durante una charla en el programa de streaming La Casa, Carolina compartió, con la voz quebrada por la emoción, que los celulares ya estaban con ella. “Todos los que hemos perdido a familiares saben lo que es ver un video y escuchar la risa de la persona que tanto amamos”, aseguró la modelo.

Con información de la Policía de la Ciudad, redactada y editada por un periodista de ADNSUR