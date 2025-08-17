Gastón Zárate, conocido públicamente como el primer arrestado en el caso del femicidio de Nora Dalmasso, fue detenido este sábado por la tarde, acusado de haber matado a un hombre durante un hecho violento ocurrido en una cancha de fútbol en la ciudad cordobesa de Río Cuarto.

De acuerdo con fuentes oficiales consultadas por Infobae, Zárate fue arrestado tras ser señalado como el presunto autor de un homicidio. El hecho se produjo poco después de las 18 horas en un complejo deportivo ubicado en la calle Lamadrid al 1500.

El conflicto habría comenzado durante un partido en el que Zárate participaba junto a sus hijos, de 15 y 17 años. En medio del encuentro, se habría generado una disputa con Rubén Ezequiel Acuña Ustarroz, de 37 años, quien también se encontraba en el lugar.

Según informó La Voz del Interior, en medio del altercado Zárate habría golpeado a Acuña Ustarroz con un trozo de hierro que encontró en las inmediaciones. El impacto le habría provocado la muerte en el acto, ya que el objeto quedó incrustado en su cabeza.

Al llegar al lugar, el personal médico solo pudo confirmar el fallecimiento del hombre de 37 años. Por esta razón, y al encontrarse aún en el predio, Zárate fue aprehendido por efectivos de la Policía de Córdoba. Por el momento, las causas exactas del enfrentamiento que derivó en el crimen siguen sin esclarecerse.

El antecedente en el femicidio de Nora Dalmasso

La detención de Zárate mantiene fuerte repercusión pública por su antecedente como imputado en la causa del homicidio de Nora Dalmasso, la mujer de 51 años que fue asesinada el 26 de noviembre de 2006, cuando se encontraba sola en su casa de Río Cuarto.

Al momento de cometerse el crimen, el hombre había sido contratado como pintor, para trabajar en una obra de remodelación que llevaba a cabo la familia Macarrón-Dalmasso. Por esto, la Fiscalía que estaba a cargo de la investigación en ese entonces había ordenado su detención e imputación en febrero de 2007.

De acuerdo con el planteo de los fiscales, la mujer había sido agredida por una persona que ella conocía, debido a que no había puertas y/o ventanas forzadas. De esta manera, pusieron la lupa bajo el empleado, de quien sospechaban que podría haber aprovechado que la víctima se encontraba sola, ya que su esposo se encontraba de viaje en Uruguay.

Por ese entonces, el arresto y acusación de Zárate generó conmoción en la sociedad, que llegó a organizar marchas para pedir por su liberación.