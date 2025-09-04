El municipio de Comodoro Rivadavia, a través de la Secretaría de Control Urbano, llevó adelante este miércoles un operativo en una verdulería del barrio La Loma, en la zona sur de la ciudad, donde se detectaron irregularidades durante la descarga de frutas y verduras.

El procedimiento, realizado por personal de la Dirección General de Abasto, se concretó en un local ubicado sobre avenida 13 de Diciembre, entre Rawson y Ameghino. Allí, los agentes municipales interceptaron un camión de transporte que descargaba mercadería.

Al verificar los remitos, los inspectores constataron que la cantidad de productos declarados no coincidía con lo que realmente se estaba bajando. Era mucho menor la cantidad declarada de mercadería.

En total, se detectaron 40 bultos de frutas y verduras no declarados, los cuales fueron incautados en el lugar.

EVASIÓN DE IMPUESTOS

El secretario de Control Operativo, Miguel Gómez, explicó que en la mencionada feria “se detectaron 40 bultos no declarados de frutas y verduras. Ante esa situación, se interviene la mercadería, se infracciona al comerciante y se eleva al Tribunal de Faltas”.

El lunes pasado, en un procedimiento similar, pero en un comercio del barrio San Cayetano, se detectó una diferencia no declarada de 100 bolsas de papas.

En ese sentido, el funcionario indicó que se trata de “una práctica metódica que tienen algunos comerciantes, donde trasladan un número determinado de mercadería y declaran otro”, al tiempo que destacó que “eso tiene una clara intención de evasión fiscal y es lo que viene detectando en su labor cotidiana la Dirección General de Abasto”.

Finalmente, el secretario puso énfasis en que el personal sigue trabajando a destajo, porque “es un lineamiento que le hemos dado desde esta Secretaría, en función de las directivas que me ha dado el señor intendente, Othar Macharashvili, y se continuará con este tipo de controles diarios”.