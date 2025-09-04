Dessein: “El intento de censura previa fue un atropello burdo para la imagen del país”

En el marco de una nueva asamblea de la entidad, Daniel Dessein, director del diario ‘La Gaceta’ de Tucumán y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA), brindó su enfoque sobre el estado de la prensa en el país, alertó sobre los intentos de censura y sostuvo que tiene que existir un equilibrio entre el periodismo tradicional y los aportes de la revolución tecnológica.

Dessein explicó que ADEPA acostumbra a analizar la situación con una perspectiva de seis meses para tomar distancia de la coyuntura y contextualizar las problemáticas. No obstante, admitió que, durante la semana, se expuso un hecho —excepcionalmente— grave: un intento de censura previa por parte del Estado, una práctica que consideró “burda” y “torpe” para la imagen internacional del país.

Frente a este hecho, el directivo resaltó la importancia de las rápidas respuestas de las autoridades judiciales. “Por suerte tenemos reacciones rápidas de muchas instituciones”, afirmó al valorar la postura del fiscal Carlos Stornelli, quien se negó a allanar domicilios de periodistas amparándose en la protección constitucional y la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El presidente de la comisión destacó la diversidad de ADEPA, donde conviven medios con 150 años de historia con otros de reciente creación —desde grandes grupos hasta pequeñas radios del interior— que permanecen unidos en la defensa de principios compartidos.

PAUTA OFICIAL

Sobre la pauta oficial publicitaria, Dessein aclaró —en el programa de TV Sin Hilo por Canal 12— que desde la asociación se verifica que no existan discriminaciones o exclusiones por línea editorial.

Subrayó que su función legítima es comunicar políticas públicas para evitar que se utilicen como “un garrote o una zanahoria para premiar o castigar”. Advirtió que, a nivel nacional, aún existen empresas estatales que distribuyen publicidad de modo discrecional.

La industria periodística, según su diagnóstico, atraviesa una “crisis extraordinaria” agravada por la revolución tecnológica. La relación con las grandes plataformas es oscilante porque algunas colaboran en la remuneración de contenidos y otras lo hacen de forma selectiva o —directamente— evitan hacerlo.

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) fue señalada como la mayor disrupción. Dessein alertó que se calcula que, en los próximos 12 meses, la IA puede derrumbar un tercio del tráfico hacia los medios periodísticos, lo que llevaría a reestructuraciones y despidos.

Frente a este panorama, el directivo fue claro: “Los periodistas van a tener que trabajar con inteligencia artificial como un aliado, pero siempre con supervisión humana. La generación de nuevos contenidos periodísticos siempre va a salir de una persona”.

Al analizar el mapa federal, Dessein fue contundente: la libertad de prensa se ve mayormente afectada en el interior del país. “Cuanto más lejos uno está de la capital, hay atropellos más grandes”, aseguró, y lo atribuyó a las provincias donde el Poder Ejecutivo domina los otros poderes y las organizaciones de la sociedad son débiles.

Estos contextos, explicó, generan “desiertos informativos”: áreas donde puede haber medios, pero no periodismo independiente capaz de fiscalizar el poder. “La capacidad que tiene el periodismo de pararse frente al poder es muy baja”, alertó.

“NUNCA VIMOS UN ATAQUE TAN ABIERTO DE UN PRESIDENTE”

Sobre el clima de hostilidad, Dessein comparó el momento actual con el período 2009-2014, que consideró uno de los más complejos de la democracia por el uso de herramientas económicas, legales y legislativas que se activaron en aquel momento.

Sin embargo, sentenció: “En boca del presidente nunca hemos visto un ataque tan abierto en relación con las declaraciones ‘no odiamos lo suficiente a los periodistas’”.

Este discurso promueve un “discurso de odio” sumamente peligroso en una sociedad polarizada.

“La violencia verbal está a un paso de la violencia física. Es el umbral al que hay que tener mucho cuidado en acercarse”, advirtió.

“LAS BALAS PICAN CADA VEZ MÁS CERCA”

Pero la amenaza más tangible y grave proviene del crimen organizado. Dessein, quien también participa en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), expresó su alarma porque “las balas pican cada vez más cerca”, en referencia a los ataques a medios en Rosario y las amenazas directas a periodistas por parte del narcotráfico.

En este punto, remarcó la necesidad de activar protocolos de seguridad conjuntos entre el Estado y los medios para proteger a los trabajadores de prensa y sus familias.

Finalmente, Dessein hizo un llamado a la reflexión interna y a la transparencia hacia la ciudadanía. “La defensa de la libertad de prensa no es un interés corporativo sino la protección del derecho fundamental de todos los ciudadanos a estar informados”, completó.