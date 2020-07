COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Martín, el primer trabajador del Hospital Alvear que dio positivo de Covid-19 el pasado lunes 22 de Junio, recibió el alta médica este lunes. Así lo dio a conocer esta mañana. También les dieron el alta a la gente de las cuatro familias de los módulos habitacionales contagiadas.

"Estamos bien, recuperados", aseguró este martes Martín, el primer camillero contagiado de coronavirus en el Hospital Alvear. "Por suerte no tuvimos síntomas graves, solo tuvimos pérdida de gusto y olfato. Fue lo único en esos días que estuvimos ahí", agregó.

En contacto con La Cien Punto Uno señaló que "el hisopado anterior había salido defectuoso, pero este último ya dio negativo".

El trabajador además recordó cómo supo que se había contagiado de Covid y contó: "Fue el sábado antes del Día del Padre. Ese día me levanté con dolor de cabeza. El dolor siguió por la noche y como no tenía nada para tomar fui al médico. En el Hospital Alvear me tomaron la temperatura y tenía 38 grados. Como ser agente de salud me dijeron que iban a activar el protocolo. Al otro día me hicieron el hisopado y por la noche me dieron los resultados: era positivo".

Además recordó que "al otro día - el lunes por la tarde - me mandaron al anexo de Rada Tilly. Ahí estuve hasta el jueves y luego fui al Anexo de la ENET, donde cumplí mi cuarentena".

También comentó: "nosotros trabajamos en el área Covid del Hospital Alvear el día que llegaron los marineros, que fueron cuatro. Desde ese día, el personal de limpieza dejó de trabajar en ese área de modo preventivo. Yo creo que me contagié ahí porque trabajaba en ese área".