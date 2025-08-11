El gobierno provincial de Neuquén dispuso la cesantía de Juan Pablo Arias, auxiliar de enfermería del Hospital San Patricio del Chañar “Dra. Alicia Cruz”, por agresiones verbales, amenazas y hostigamiento contra una compañera de trabajo. Según el sumario administrativo, las acciones fueron encuadradas como violencia de género y se consideraron incompatibles con el servicio público.

Antecedentes y sumario

El expediente detalla que el 4 de julio de 2023 Arias protagonizó un episodio de insultos y amenazas que motivó el inicio del sumario el 11 de agosto de ese año. La investigación comprobó que el enfermero ignoró directivas, diagramas de trabajo y adecuaciones de tareas, dirigiéndose de manera “alterada y violenta” hacia la víctima.

El propio sumariado habría reconocido su conducta, sin mostrar arrepentimiento ni intención de reparación. El decreto oficial señala que sus acciones “generaron una sensación de inseguridad” en el lugar de trabajo.

Decisión del gobierno

Si bien el sumario se inició durante la gestión anterior, la resolución se aceleró bajo el gobierno de Rolando Figueroa, que mantiene una política de erradicar a ñoquis, delincuentes e indisciplinados del Estado. Se garantizó el derecho a defensa del acusado y, una vez acreditada la responsabilidad, se dispuso su separación definitiva de la administración pública.

La remoción del agresor del ámbito laboral elimina una fuente directa de hostigamiento y permite a la víctima recuperar un entorno seguro para su desarrollo profesional.