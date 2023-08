Este jueves familiares y amigos despidieron a Morena Domínguez, la nena de 11 años que fue asaltada, golpeada y asesinada por motochorros para robarle el celular, fue velada en la casa donde vivía con su padre.

El encuentro se realizó este jueves, en la casa ubicada sobre la calle Perú, en la localidad de Lanús, Buenos Aires.

Según informó Minuto Uno, se llevó a cabo un emotivo encuentro donde colocaron banderas pidiendo justicia por su crimen y fue despedida con cerrado aplauso.

En tanto, TN, indicó que sus restos serán enterrados en el cementerio municipal de Lanús.

Cabe señalar que este jueves, no hubo actividades escolares en la Escuela Almafuerte N°60, establecimiento al que asistía la menor de 11 años. Además, se realizó un altar con fotos y velas, a modo de homenaje.

LA TRISTEZA DEL PADRE DE MORENA

Hugo Domínguez, habló con la prensa y expresó su dolor ante la muerte de su pequeña hija.

“Sabés lo que es que tu hija se muera”, señaló.

“Esperaba que vengan aunque sea, no dieron ni la cara. Está mi familia, que venga la abuela, la madre, que vengan, que se despidan, mi Morena no se puede irse así”, mencionó al referirse a la madre de Morena y la familia materna.

En cuanto a su situación, reveló: “Soy un padre solo, con mi hijo Bruno, lo agarré de chiquitito, lo crié como pude, con mi hija lo mismo. Me separé de la madre hace muchísimo tiempo, siempre tuve problemas, la madre no sé dónde está, vino hace quince días y me la sacó”.

“La busqué por todos lados a mi hija, me la llevó y ahora la tengo que traer en un cajón”, expresó conmovido.

Por otra parte, aclaró que mientras Morena estuvo con él, “nunca fue sola”. “Yo pensaba que iba con la abuela. No sabía que iba sola a la escuela, ayer le dije vamos a casa y dijo que no la dejaban, no cuidaron a mi hija”, señaló.

“¿Por qué dejaron que vaya sola? No es la primera vez que hacen esto. Pagó mi Morena, no sé cómo voy a seguir, mi ángel se fue, me descuidé, pobrecita”, expresó Hugo Domínguez.