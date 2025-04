Despidieron a 7 trabajadores de una empresa pesquera sin motivos y denunciaron "represalias"

El pasado miércoles 16 de abril por la tarde, siete trabajadores de una empresa pesquera fueron despedidos sin previo aviso en Santa Cruz. Según se conoció, los empleados cumplieron su jornada laboral y, al finalizar, recibieron el telegrama de despido sin motivo. “No hubo explicaciones”, señalaron desde el gremio.

En este marco, Diego Colman, secretario adjunto del gremio Estiba de Santa Cruz, habló con la prensa para denunciar el hecho. Allí, reveló que esta situación podría estar vinculada al paro realizado por la CGT en todo el país, en el que los trabajadores habrían participado.

“No hay antecedentes de sanciones ni faltas. Son personas con más de siete años de antigüedad, trabajadores responsables. No hay justificación posible”, explicó.

En tanto, explicó que fue a consultar los motivos y no tuvo respuestas. “El gerente no estaba y no dio explicaciones. Solo dio la orden de desvincular y no apareció”, resaltó.

El hecho generó preocupación por los trabajadores que perderán su puesto laboral y deben mantener a sus familias. "Estas personas necesitan el trabajo como cualquiera. No buscan conflicto, solo quieren volver a su puesto."

Por último, Colman reveló que se trata de una manera de “un intento de adoctrinamiento para desalentar la participación gremial y las medidas de fuerza”.

“No se trata de una reducción por crisis ni falta de producción. Hay ingresos programados. Esto parece claramente una represalia”, asegurando que para el próximo lunes ingresarían 12 nuevos empleados.

Con información de El Diario Nuevo Día, redactada y editada por un periodista de ADNSUR