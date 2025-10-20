La medida de protesta se había iniciado el lunes temprano, para reclamar el pago de los retiros voluntarios acordados hace tres meses con las empresas contratistas Jomar, SAE y TISICO, que operaban en yacimientos de la cuenca del Golfo San Jorge.

El colaborador gremial Walter Godoy, quien encabezó la protesta, explicó que se trata de diez trabajadores que “son 10 trabajadores que fueron despedidos bajo la figura de retiro voluntario”, pero aún no cobraron los montos acordados, pese a que el convenio fue homologado ante la Secretaría de Trabajo.

“Hace tres meses se firmó el acuerdo y no hay respuesta por parte de la operadora del pago de los compañeros. En el transcurso del año hubo otros retiros voluntarios que sí fueron abonados, por eso nos llama la atención esta demora”, señaló el dirigente.

Según precisó, los retiros voluntarios dependen de la antigüedad de cada trabajador en el yacimiento, por lo que los montos varían en cada caso. “Nos preocupa que YPF está en retirada de la zona, le queda prácticamente el yacimiento Manantiales Behr, y se nos acerca la fecha límite para hacer los reclamos presenciales”, advirtió.

Finalmente, poco después del mediodía, los manifestantes depusieron la protesta, ante el compromiso que le habrían transmitido desde la operadora, en comunicación con Raúl Silva, para que el viernes se cancelen las indemnizaciones pendientes.