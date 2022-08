Raúl Silva, secretario general de la UCRA, aseguró en diálogo con ADNSUR que si bien hubo un inconveniente y la empresa CPC había despedido a 12 operarios, ese problema se revirtió en una conciliación obligatoria y se revirtieron los telegramas.

“ENOHSA y la empresa llegaron a un entendimiento y todo el personal estaba trabajando, con un total de 30 personas”. El dirigente también admitió que hay rumores de que la doble trocha Comodoro-Caleta podría sufrir demoras por falta de fondos.

De este modo, Silva contradijo el planteo de la diputada Ana Clara Romero, que había informado que los trabajos volvieron a detenerse, tras una visita a la ciudad de Sarmiento. Silva aseguró que “la obra no está paralizada y sigue su curso normal, porque se ha llegado a un entendimiento entre Nación y los superficiarios, por eso la empresa volvió a tomar a los 12 compañeros que había desvinculado”.

Aumentaron las asignaciones familiares para trabajadores registrados: cuáles son los nuevos montos

Respecto de los plazos, el dirigente reconoció que “por todos los problemas que ha habido, el plan de obras se está evaluando. La empresa aduce que por todo el tiempo que perdió está complicada para llegar con el plazo previsto. Estamos buscando la vuelta para que tomando un grupo más de personas, se puedan acelerar los trabajos y darle un envión más rápido a la obra”.

🚜 Doble trocha Comodoro-Caleta

Silva también fue consultado en relación a la autovía que se reinició meses atrás, para cubrir el trayecto desde el acceso a Rada Tilly hacia Caleta Olivia, ante versiones de que podría haber demoras en la recepción de fondos para certificar los avances de obra.

“Tanto el acueducto como la doble trocha son obras que vienen mal paradas desde el principio. Con la obra de la ruta, tuvimos un problema ambiental en el que no se ponían de acuerdo con Vialidad y la empresa no podía empezar (según los plazos), pero ahora me presentaron una nota solicitando 17 personas, para darle un impulso a los trabajos".

Habrá baja presión por tareas en el acueducto pero no cortarán el agua en Comodoro

Silva: "El problema es que las empresas aducen que Nación no tendría fondos para continuar los trabajos, pero hoy es un rumor solamente y no está confirmado”.

El dirigente detalló que actualmente hay 35 operarios trabajando en tramo de obra correspondiente a Chubut, mientras que sobre la posible incorporación de más trabajadores, dijo que “la empresa tiene que seguir su curso normal hasta que el día de mañana Vialidad le diga que no tiene plata para pagarle y ahí veremos cómo seguimos para delante, pero hoy es un rumor nada más”.