COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Martina Calfu, del Servicio de Protección de Derechos, aclaró este jueves que "no hubo una convocatoria oficial de nuestra parte, como está circulando en las redes y con las edades de los niños".

En este sentido, informó que "el equipo de Familias del Corazón hacen las evaluaciones y convocatorias que salen de acá y de la Secretaría de Desarrollo Humano, pero las convocatorias salen cuando necesitamos familias solidarias, sin identificar a niños, niñas y adolescentes, se realizan de manera oficial a través de la página de la Municipalidad".

Desmienten la convocatoria a familias para albergar a niños en Comodoro

En contacto con ADNSUR señaló: "No podemos dar a conocer las identidades de los niños, no corresponde y tampoco lo hicimos oficialmente" y agregó: "aprovechamos a la comunidad a que quiera sumarse a 'Familias del Corazón', para ser parte del listado, cuando la situación lo requiera. En estos momentos no estamos en búsqueda".