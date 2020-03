MUNDO (ADNSUR)- En estos últimos días se viralizó en las redes sociales un gráfico titulado “Fallecimientos por día en el mundo a causa de enfermedades”, donde se veía que las muertes diarias por el nuevo Coronavirus son menores comparándolas con otras enfermedades, como hepatitis o tuberculosis. Por lo tanto, algunas personas denominaron a esta pandemia como una “paranoia” injustificada, ya que no se condice con la mortalidad que tiene el virus.

El gráfico original fue realizado y publicado por un sitio en inglés llamado “Information is beautiful”. Allí se puede ver que los datos surgen de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la Organización Mundial de la Salud y la revista especializada The Lancet. Las tres fuentes son fuentes sólidas y confiables. Sin embargo, no se especifica de qué fuente se sacó cada cifra o qué estudios específicos utilizó el autor del cuadro.

Según explica la nota de AFP Fact Check, en el gráfico hay casos como el de la tuberculosis, cuya aparición se remonta a 1882, y el número de casos, según las proyecciones de la OMS, se estima que bajen en los próximos años, al contrario de lo que pasa con el nuevo COVID-19.

Pablo Scapellato, jefe de Infectología del Hospital Santojanni y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), explicó al medio Chequeado que este gráfico ayuda a dimensionar que, “además de darle importancia al Coronavirus, hay que dársela a estas enfermedades que tienen un impacto sostenido en la salud mundial”. Pero también aclaró que el Coronavirus impone “una realidad inédita” ya que es “una enfermedad nueva”, que si bien puede tener poco impacto individual -sobre todo cuando no se trata de los grupos de riesgo-, “la totalidad de la población mundial es susceptible” y “se disemina rápidamente a través de la gente”, por lo que “puede tener un enorme impacto en lo colectivo si mucha gente enferma en poco tiempo y se saturan los servicios de salud”.

El propio sitio “Information is beautiful” publicó una versión actualizada (con datos al 16 de marzo), donde aclara que “estamos al comienzo de una pandemia global”, por lo que especifica que el número de muertes generadas por el Coronavirus seguramente cambie. Esta aclaración no estaba en el gráfico que circuló inicialmente, con los datos hasta el 9 de marzo.

FUENT: CHEQUEADO.COM