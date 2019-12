COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - El realizador cinematográfico comodorense Raúl Rodríguez Peila asumirá como gerente general del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, como colaborador directo del flamante director Luis Puenzo. Definió su convocatoria como una “sorpresa” y reconoció haberla aceptado por tratarse de una propuesta hecha por el realizador de “La historia oficial”.



“El reordenamiento del INCAA con la aplicación de ley a rajatabla”, adelantó Rodríguez sobre la tarea pendiente de actualizar la Ley de Cine y vincular a los realizadores argentinos con el mundo desde una “nueva generación de contenidos audiovisuales”.

“Fue una sorpresa para mí la convocatoria de Puenzo, con quien trabajé varios años allá por el 79 con La Peste, en 2013. La última fue El Faro de las Orcas. Me llamó y me dijo: ´¿Estás por ahí?´ y me ofrece este cargo tan complejo para el mundo del cine y audiovisual, este grupo de locos que quieren plasmar historias, fue un largo pensamiento de varios días hasta que acepté el cargo” dijo el nuevo funcionario en Radio del Mar.



“La visión anterior fue más de masificar las historias, hacerlas populares y de impulsar la creación de directores. Todo aquello termina en que las ayudas, el dinero que se aplica está mucho más compensado”, explicó.



“La última gestión –dijo Rodríguez- con esto de las formas de reordenamiento de gestiones por un lado el INCAA provocaron cuatro años de sufrimiento para las medianas y pequeñas productoras porque perdieron la posibilidad de apostar a sus películas. La parte buena es que se activó todo un sistema virtual para que los productores estén más rápido con los trámites”.



Rodríguez destacó la figura de Puenzo como referente en esta nueva instancia de gestión y la trayectoria de este dentro del cine y la cultura nacional. “Con Luis empieza un murmullo de esperanza porque es un hombre de cine; el director de nuestro primer Oscar, con 4 hijos cineastas para que todos empezamos a hablar el mismo lenguaje. Tengo muchas esperanzas, cuando Luis me hizo este primer ofrecimiento fue hace un mes y algo, hablemos cuál era mi pensamiento para enfrentar esta situación tan compleja. Pidió que lo único que tenemos que hacer es cumplir la Ley de Cine”.



“Él es uno de los creadores junto a Pino Solanas y demás en el 92 que no sabían nada de leyes se metieron en el Congreso y en el 94 sacaron la nueva Ley del Cine. Me dice que tenemos cumplirla; que es lo que no ocurre en ningún aspecto incluyendo subsidio, cuotas de pantallas y ayudas mutuas: Esto permitirá mejorar notablemente la vida de productores y directores. Eso vamos a intentar hacer en un principio”. Resta ahora aguardar el inicio de su gestión en Capital Federal.

Rodríguez Peila es comodorense, llegó a desempeñarse en el canal de cable ATELCO y trascendió por una serie de trabajos que lo llevaron a destacarse a nivel nacional como internacional. En 1985 realizó el largometraje “Journal de Patagonie” (Frederic Compain-Producción Francesa), donde participó como asistente de dirección; participó luego como asistente de dirección en 15 películas, entre ellas “Eterna sonrisa de New Jersey”; “Eva Perón”; “Un argentino en New York”, “Esa maldita costilla” y “La fuga”. Además fue desarrollador de proyecto de la productora Patagonik Film Group en películas como “Deuda”; “El aura”, “El Ratón Pérez” y “La señal”.