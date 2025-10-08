Desesperación: una aerolínea perdió a un gato durante una escala rumbo a la Patagonia y su familia exige respuestas

Lo que debía ser una mudanza familiar se transformó en un calvario para una familia chaqueña que se trasladaba a Bariloche con sus tres gatos a bordo de un vuelo de Aerolíneas Argentinas. Durante una escala en el Aeroparque Jorge Newbery, el 5 de septiembre, uno de los animales —Elbo, de tres años— desapareció sin dejar rastro, y desde entonces sus dueños reclaman respuestas.

“Nosotros hacíamos el seguimiento. Cuando llegaron a Aeroparque, los bajaron porque hacía mucho frío en Bariloche. Me pareció raro”, relató María Lidia, la dueña del gato, en diálogo con TN.

Los felinos viajaban en dos transportadoras dentro de la bodega del avión: una con un gato y otra con Elbo y su hijo Elvis. Según la mujer, esa jaula fue hallada atada de manera irregular y sin precintos de seguridad, y poco después ambos animales lograron escapar.

“Tengo la plata en el auto”: el papá del joven asesinado reveló un conflicto previo con “trapitos” en Comodoro

Solo uno fue recuperado

“Hace unos días me llamó un chico de Aeroparque y me dijo: ‘Ya lo pude agarrar a Elvis’. Eso significa que los dos se habían fugado”, explicó María Lidia. Elvis, el gato recuperado, apareció lastimado y en estado de shock, con heridas en la nariz que la familia atribuye a un mal manejo del canil.

Desde entonces, los dueños de “Elbo” intentan acceder al aeropuerto junto a rescatistas para colocar jaulas trampa y rastrearlo, pero denuncian que se enfrentan a trabas burocráticas.

“El tiempo corre para él. Todo lo que se logró fue gracias a la gente que lo viralizó. Ayer salieron diez personas a buscarlo afuera de Aeroparque; también me dijeron trabajadores que lo vieron cerca de la pista”, contó la mujer.

Conmoción en Comodoro: un hombre sufrió un paro cardíaco en plena calle y murió

Qué dice Aeroparque

Desde Aeropuertos Argentina 2000, concesionaria del Aeroparque Jorge Newbery, informaron que el personal colabora con la aerolínea en la búsqueda del animal y que se alertó a todos los empleados de la terminal.

“En caso de aparición, avisaremos inmediatamente a las autoridades de la aerolínea para que puedan contactar al pasajero”, comunicaron oficialmente.

Asimismo, confirmaron que se colocaron jaulas trampa en distintos puntos del aeropuerto, aunque aclararon que la búsqueda depende exclusivamente de Aerolíneas Argentinas.