RAWSON (ADNSUR) - La vocal por los pasivos en el ISSyS, Sara Gianardo, sostuvo que desde la obra social Seros ya se ha suspendido a 20 odontólogos porque se detectó que han cobrado un plus a sus pacientes, violando las condiciones de contratación. Afirmó que ya se les está reconociendo una diferencia de 800 pesos, por lo que no corresponde que le trasladen ningún tipo de valor extra a los afiliados, como se ha visto en algunos casos en los que se ha llegado a cobrar hasta 1500 pesos.

Gianardo indicó a ADNSUR que “hay muchas quejas y denuncias de los pacientes que plantean que se les cobra un plus por atención por el COVID-19. El mes pasado suspendimos a 20 odontólogos por el cobro desmedido y fuera de lugar que están haciendo por las ‘medidas de protección’.

Aclaró la integrante del directorio del ISSyS que ya la Obra Social “está reconociendo esas medidas de protección para cada afiliado cuando va por una urgencia al odontólogo y se les reconoce hasta $800”. Por esa razón, argumentó que “no les deberían cobrar absolutamente nada más que el coseguro a cada uno de los afiliados de la Obra Social”.

Sin embargo, y a pesar de este reconocimiento económico, manifestó Gianardo que “sabemos que hay algunos profesionales que están cobrando hasta $1500, sobre todos los odontólogos y oftalmólogos. Los afiliados no deben pagar nada, porque la Obra Social reconoce las medidas de protección que utiliza el profesional cuando tiene que atender sobre todo en estas prácticas que son tan cercanas”.

Reafirmó la funcionaria que “el afiliado de Seros que va a un odontólogo no tiene que pagar nada extra. Si lo paga, porque se atiende hace años, tiene que pedir una factura o un recibo por el dinero que abona”.

Finalmente, remarcó que “el afiliado no debe pagar porque la Obra Social está haciendo un gran esfuerzo porque ésta es una situación impensada y que no está prevista. Estamos haciendo un gran esfuerzo para reconocer ese gasto. No hay que pagar porque lo estamos pagando nosotros”.