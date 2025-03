Marta, la mamá de Luciana Martínez, la joven trans de Pico Truncado y participante de Gran Hermano, habló con medios de Santa Cruz y aseguró sentirse orgullosa por la participación de su hija en el reality de Telefe.

“Yo nací en Chubut, pero vivo en Pico Truncado. Todos mis hijos nacieron acá”, contó Marta a Canal 3 de Las Heras, Santa Cruz. Y agregó: "Estoy muy orgullosa de mi hija. Es una persona muy buena, como ustedes ven. Nunca hizo mal a nadie, solo baila y se expresa con eso, con el alma".

En relación a su visita durante “El Congelados” - la sección especial del reality donde todos los participantes no pueden moverse, mientras ingresa un familiar a saludarlos - Marta indicó: “Fue un placer ir a verla a la casa, porque es mi hija y siempre lo será”.

Además, indicó que mira mucho el programa: “A veces me quedo hasta las 3 de la mañana. Lo lindo y hermoso que traje de Buenos Aires cuando fui, fue la gente. Nunca me vieron y abrazaron tanto. La quieren mucho. También estuvimos en Salta y Jujuy”.

Sobre el futuro de su hija en GH, dijo: “La extraño, pero espero que siga, que siga y se prenda más”.

La dura historia de Luciana Martínez

Hace unas semanas, Luciana habló un poco de su historia de vida, dando a conocer el conflictivo vínculo emocional con su padre que la abandonó.

“Mi apellido es artístico. No lo comparto con mis hermanos y mi papá abandonó a mi mamá cuando yo estaba en su panza”, reveló la santacruceña que tiene una escuela de baile y no dice su edad. “La danza me salvó”, agregó.

Luciana viene de una familia numerosa con 7 hermanos y 15 sobrinos. “Siempre recalco la unión. Es difícil juntarse todos”, destacó la jugadora.

“El último recuerdo que traigo es el Día de la Madre junto a ellos. Mi mamá es lo único que tengo; se crió en el campo, sin estudios, y este chabón la dejó, por lo que tuvo que salir a laburar para criarnos a todos”, relató entre lágrimas la bailarina.

“Más adelante les contaré de mí; esto es un poco el resumen de lo que soy”, finalizó Luciana.