COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR)- El ministro de Salud de Chubut, Fabián Puratich descartó volver a Fase 1 en Chubut.Pese al decreto nacional que indicaba que los departamentos de Escalante y Biedma debían volver a Fase 1, el lunes a la noche el ministro de Salud de Chubut, aseguró: "Me veo en la necesidad de aclarar algo, que dos departamentos de la provincia vuelvan al Aislamiento Social Obligatorio (ASO) no implica fase 1. El ASO tiene 4 fases y volver a este status no implica fase 1".

Puratich explicó que el decreto nacional “en ningún lado dice que algún lugar vuelve a fase 1”, sino que establece que por la situación epidemiológica, las localidades pasan del distanciamiento al aislamiento social y obligatorio “que tenía cuatro fases”.

Y confirmó que “mañana (miércoles) saldrá un nuevo decreto vigente, donde vamos a ordenar las nuevas medidas pero en ningún momento nadie habló de volver a fase 1”, dijo. Mientras explicó que se tiene en cuenta muchas variables, como duplicación de casos, ocupación de camas de terapia intensiva, “que indican que hay que estar en aislamiento”.

Asimismo, el ministro indicó que en Chubut “ya tenemos una estrategia de cómo ir avanzando con las actividades”, y si bien el decreto solo da un marco normativo, aclara que en las localidades con menos de 500 mil habitantes las autoridades provinciales son las que tiene la decisión de la toma de la medida. “No es algo que hayamos planteado, la Fase 1 hoy. No es algo de lo que se ha hablado o planteado en esta situación”, aclaró a FM Del Viento.

“Ayer hablamos con asesores de gobierno, y los intendentes para ir acordando las medias, hoy trabajaremos en el tema para que mañana pueda salir. No habrá grandes modificaciones habrá algunas habilitaciones nuevas en alginas actividades de menor riesgo pero no habrá muchas variantes a 14 días atrás”, manifestó.

Por último, detalló que localidades como Comodoro y Puerto Madryn “prohibimos (en el decreto publicado el 1° de octubre) una serie de actividades que vamos a revisar, pasaron esos 14 días que necesitábamos”; y además se implementó el Plan Detectar, por lo que señaló que “vamos a evaluar las medidas que se tomaron para este nuevo decreto”, puntualizó.