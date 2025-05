Desde el Municipio negaron que la obra teatral suspendida en Astra haya sido por "un impuesto municipal"

Sobre la suspensión de la obra de teatro y la comunicación que se realizó desde la Biblioteca Popular de Astra, hizo referencia el secretario de Recaudación, Luis Perea, al desmentir “que el evento se haya suspendido por un impuesto municipal".

Este sábado, el funcionario expresó que lo dicho no fue así "dado que la Ordenanza Tributaria Anual vigente establece claramente en su artículo 48 que los espectáculos realizados dentro de nuestro ejido municipal, que estén avalados por la Secretaría de Cultura y tengan una capacidad de hasta 150 espectadores, no tributen el impuesto. Evidentemente, este paso no se realizó”.

“Es por ello, que desde la dirección de Rentas, lo que hicimos fue fiscalizar y detectar que los realizadores del evento no habían cumplimentado lo reglado en la ordenanza, por lo que se les informó sobre la misma y en dicho marco decidieron suspender", precisó Perea.

"Luego –continuó el funcionario- lamentablemente nos encontramos con la publicación en las redes donde se nos atribuye la responsabilidad de la suspensión del evento, cuando en realidad, si hubieran apegado a lo que establece la norma, sin duda no tributarían”.

Es importante mencionar que en la normativa está prevista la coordinación con la Secretaría de Cultura, que existe, dado que ese registro de productores avalados por Cultura como marca la Ordenanza está vigente.

En dicha línea, Perea expresó que “en esta oportunidad por cuestiones que nos exceden, estas personas que iban a realizar el evento no cumplieron con ese requisito y decidieron suspender el evento, decisión que lamentamos, porque nosotros desde el Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante a través de los ediles que aprobaron esta Tributaria, justamente pensamos en contemplar todas estas expresiones culturales teatrales, para que se pueda promover sin tener una carga tributaria municipal”, acentuó.

Gacetilla de prensa de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, editada por un periodista de ADNSUR.