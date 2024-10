Este martes en horas del mediodía, en instalaciones del CEPTur se entregaron cerca de 40 pares de lentes recetados correspondiente al programa Mirándonos. A esta cantidad se complementará con otros 50 que se entregarán durante los próximos días en la Secretaría de Salud.

Al respecto, el intendente de Comodoro, Othar Macharashvili, valoró la continuidad del programa que “viene trabajando desde hace años para que niños, jóvenes, adultos y personas mayores puedan tener una mejor visión, lo que impacta directamente en su calidad de vida.

En ese marco, destacó que "hay gente que desde hace 20 o 30 años que no puede obtener sus lentes o modificarlos, o chicos cuyos docentes piensan que no están estudiando y en realidad tienen vergüenza de decir que no ven; todos estos problemas los observamos en los barrios y tratamos de irlos solucionando”.

"Son fondos de todos los vecinos de Comodoro, ya que no tenemos aportes de otros sectores. Estamos trabajando en optimizar otros recursos para darle continuidad a esta tarea, porque somos conscientes que la salud visual brinda la posibilidad de desenvolverse en todas las actividades. Vamos a seguir estando al lado de la gente y a continuar fortaleciendo este tipo de acciones y programas que benefician a toda la comunidad”, aseguró.

En total lo que respecta a cantidad de anteojos entregados, es importante puntualizar que se otorgaron 438 pares en lo que va de 2024; mientras que, desde el comienzo del programa, en 2018, ya se han otorgado 7000. Cabe recordar, que esta propuesta está destinada a aquellas personas que necesitan lentes recetados debido a su condición oftalmológica pero que no cuentan con los recursos para acceder para acceder a los mismos.

“La necesidad es cada vez mayor y debemos dar respuestas”

Por su parte, Jorge Espíndola señaló que, debido al difícil contexto económico que se vive a nivel nacional, “los valores de los lentes se multiplicaron, pero pese a esta complicación, entregamos la misma cantidad que el año pasado. En esto, es muy importante el apoyo del intendente y de todo el equipo de trabajo para que los vecinos sean receptores de los beneficios de este programa”.

“La idea es fortalecer el programa porque es una política pública que vamos a defender”, recalcó el funcionario, quien sostuvo que “la necesidad es cada vez mayor y debemos dar respuestas, ya que mucha gente, aun teniendo obra social, no tiene contemplados los marcos y los lentes, lo que hace casi inaccesible su adquisición”.

Un programa de cara a la gente

Por otro lado, Mariela, mamá de Zaira, niña de 8 años que recibió su par de lentes recetados, expresó que esta acción “es de gran ayuda, ya que los lentes están muy caros. Mi hija tiene problemas para ver de lejos, por lo que los anteojos significan un gran cambio para ella, sobre todo en la escuela”.

Otra de las beneficiarias, Flavia, indicó que “recibí dos pares, uno para leer y otro para uso continuo. Empecé a estudiar en la Escuela N° 252 y me comenzó a fallar la vista; como no tengo medios, tramité los anteojos a través de la Secretaría de Salud, ya que comprarlos es imposible. Estoy muy contenta”.

Con información de la Municipalidad de Comodoro Rivadavia, redactado y editado por un periodista de ADNSUR