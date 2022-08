Tras las reuniones mantenidas en Esquel y Trelew, desde el Consejo de Bienestar Policial de Chubut se advirtió que esperarán a esta semana para conocer la respuesta al pedido de actualización salarial de 10.000 pesos al básico de todas las categorías, que se formuló en los encuentros anteriores.

“El gobierno propuso un llevar al agente de policía a un sueldo de 100.000 pesos más un bono de 20.000 pesos, no remunerativo, pero nosotros estamos pidiendo una recomposición salarial al básico, que hoy es están 31.000 pesos para seguridad y 27.000 para administrativos”, detalló Moreira, en diálogo con Actualidad 2.0.

“Con nuestra propuesta no romperíamos la pirámide salarial de la policía y además no nos conviene recibir un bono en negro, porque el día de mañana hay una emergencia de la provincia y lo dejan de pagar –precisó-. Pedimos un aumento al básico para todos los sectores”.

"Los policías están en la miseria", aseguraron desde el Consejo de Bienestar Policial

Moreira detalló que esperarán hasta el jueves de esta semana, ya que el ministro Cristian Ayala les anticipó que podrían ser convocados a mediados de esta semana. “Yo le dije al ministro que a veces no nos toman en serio y también le dije al jefe de Policía que el personal está quieto, pero no vaya a ser que ustedes se despierten un día y el personal esté golpeando a la puerta. Se lo dije en su momento a los Gómez, a los Massoni, no me creían y así les fue”.

“No sé si haremos una medida de fuerza, pero sí vamos a salir a la calle, ellos saben que yo manejo mucho la parte de suboficiales y jubilados y hoy el policía no está bien. Vamos a esperar esta semana y veremos cuál es la respuesta”, concluyó.