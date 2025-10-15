Desde el Alto Valle, crean placas de cáñamo para construir viviendas ecológicas en la Patagonia

Desde el Alto Valle, un grupo de emprendedores decidió unir conocimiento técnico, innovación ambiental y producción local para dar forma a un material que podría marcar un antes y un después en la construcción sustentable de la región. El resultado es una placa ecológica de cáñamo industrial, creada por Modo Domo —empresa liderada por el arquitecto Leandro Suárez y Martín Ancaten Ureta— en alianza con la Fundación GEN y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).

“El proyecto nació en 2023 con la idea de desarrollar viviendas de bajo impacto ambiental y materiales con huella de carbono mínima. Desde la Fundación GEN veníamos trabajando en el cultivo de cáñamo industrial y vimos la posibilidad de aplicar esa biomasa en la construcción”, explicó Ancaten Ureta, referente de la fundación con sede en General Roca.

Placas hechas con un supercultivo

El desarrollo combina las fibras del tallo del cáñamo industrial, una planta que crece rápidamente —entre 4 y 5 meses desde la siembra—, con técnicas convencionales de fabricación de tableros. El resultado es una placa vegetal renovable, resistente y biodegradable, capaz de ofrecer aislación térmica y acústica, ideal para viviendas patagónicas expuestas a condiciones climáticas extremas.

A diferencia de los materiales derivados de la madera, que requieren ciclos forestales de 15 a 20 años, el cáñamo permite reponer su biomasa cada temporada agrícola, convirtiéndose en una alternativa sustentable y económica.

“Decimos que sembramos casas, porque imaginamos un futuro en el que los hogares de la Patagonia se construyan con materiales cultivados localmente. Es una cadena de valor que empieza en la chacra y termina en una vivienda eficiente y saludable”, explicó Ancaten.

Una alianza entre innovación y sustentabilidad

El INTI brindó el acompañamiento técnico y los ensayos de laboratorio que confirmaron la viabilidad estructural y térmica del material. Según Alejandro Bacigalupe, jefe del Departamento de Materiales Compuestos del instituto, “apostar por desarrollos de este tipo es clave para diversificar las economías regionales y construir soberanía tecnológica”.

Por su parte, Leandro Suárez destacó que “trabajar con fibras naturales nos conecta con la economía circular y la arquitectura sustentable, generando una alternativa real a los materiales importados y de alto costo ambiental”.

Producción local y economía circular

La Fundación GEN ya trabaja en la multiplicación local de semillas de cáñamo para garantizar el abastecimiento a gran escala. Según los emprendedores, cada hectárea cultivada puede generar entre 3 y 10 toneladas de biomasa útil, conocida como “hurds”, materia prima principal para fabricar las placas. Para una placa de 1,20 por 2,40 metros se necesitan unos 30 kilos de fibra procesada, y el proceso de producción puede realizarse con maquinaria convencional, sin necesidad de importar tecnología.

El objetivo es que, en un plazo de dos a tres temporadas agrícolas, el proyecto alcance una escala comercial sostenida, con fabricación continua “desde la Patagonia para la Patagonia”.

Un material con triple impacto

Además de su aporte ambiental, el cáñamo industrial regenera suelos, reduce la huella de carbono y promueve circuitos económicos regionales. “Queremos construir una nueva matriz productiva local, que genere empleo, valor agregado y tecnología desde la Patagonia”, sostuvo Luciano Rivera, presidente de la Fundación GEN.

El equipo también desarrolla productos derivados del cáñamo para las industrias medicinal y cosmética, y ya concretó la primera extracción de aceite y harina comestibles, actualmente en proceso de aprobación comercial.