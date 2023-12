Desde ATE afirmaron que el protocolo de Bullrich "no es constitucional" y pidieron "parar el ajuste"

Este jueves después de que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciara el nuevo protocolo para permitir la circulación en las calles, desde distintos sectores salieron a apoyar la medida, pero desde ATE ratificaron su rechazo asegurando que “es algo inconstitucional”.

El gremio indicó que está permitido el derecho constitucional a convocar una huelga y que cuentan con el amparo internacional de los Derechos Humanos en donde Argentina forma parte de ello.

Al respecto, quien se refirió a esta situación fue Rodolfo Aguiar, conductor a nivel nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que puso su postura sobre la mesa con un claro rechazo. "Los conflictos sindicales y sociales no deben ser resueltos por la policía o la justicia sino por aquellos que gobiernan porque para eso fueron elegidos. La medida anunciada por la ministra se orienta a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quiere conflictos que pare ya el ajuste e incremente los salarios", manifestó.

A través de un comunicado de prensa, el referente del sector dijo que "el anuncio de implementación de un protocolo antiexpresión por parte de la cartera de Seguridad, la ATE no aceptará ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y de protesta".

Continuando con lo dicho, sostuvo que la huelga "es una atribución de forma exclusiva legislativa, por lo que es ilegal e inconstitucional su impedimento. No existe una norma que defina qué es una protesta. La única limitación vigente es temporal y la establece el Estado a través de la autoridad administrativa de la Secretaría de Trabajo para que las partes acuerden por la conciliación obligatoria", continuó Aguiar.

"Las cuatro fuerzas federales y el Servicio Penitenciario Federal van a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos, sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias, se cumple o no se cumple", dijo Bullrich durante una conferencia de prensa.

Y con una dura advertencia, exclamó: “sepan que si se toma la calle va a haber consecuencias. Vamos a ordenar el país para que la gente pueda vivir en paz”.