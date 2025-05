Desde Arriba Chubut afirmaron que la creación de la Empresa Provincial de Energía "no le soluciona nada a los chubutenses"

Este jueves, la Legislatura del Chubut aprobó por amplia mayoría la creación de la Empresa Provincial de Energía de Chubut (EPECh), una nueva sociedad anónima estatal que gestionará la generación, distribución y comercialización de energía en la provincia.

En este marco, los legisladores del bloque Arriba Chubut acompañaron el proyecto de ley, pero plantearon críticas a la creación de la EPECh, y remarcaron que “con esta ley no se va a resolver la crisis energética que vive la provincia”.

“No íbamos a acompañar el proyecto de ley tal cual se había ingresado”

En su discurso, el presidente del bloque Arriba Chubut, Juan Pais, sostuvo que “entendemos que a esta ley le faltan cuestiones y que un mecanismo mejor hubiese sido que las utilidades fueran directamente a un fideicomiso que se destinara exclusivamente a grandes obras de infraestructura energética para que Chubut tenga a todos sus pueblos integrados”.

Los despidos en el sector petrolero golpean al mercado inmobiliario: devuelven casas porque los contratos no se pueden sostener

Destacó que “el oficialismo tomó la decisión de retirar en la sesión anterior el tratamiento del proyecto original, que adolecía de muchos errores y era muy perfectible, para darnos tiempo a todos en trabajar para mejorarlo”.

“Ahora no está violentada la autonomía de los municipios, como sí lo hacía” el proyecto ingresado por el Ejecutivo y “era muy grosero” en ello. De haber seguido así, “hubiera recibido varios planteos por su constitucionalidad”.

Reclamó que “este Gobierno” provincial “deja mucho que desear, “por cuanto se han paralizado obras energéticas que venían en ejecución, como el interconectado Garayalde-Camarones, y se han declamado, pero no promovido nuevas” intervenciones. “No se ha hecho nada al respecto. Quizá porque han tenido algún secretario inútil”.

Despidos en el petróleo en Chubut: ¿Qué pasa con las indemnizaciones millonarias y el pago de la cuota alimentaria?

“Hay que comenzar a contrastar lo que dice el gobernador con lo que hace, porque es bastante disímil”, realzó el diputado comodorense.

Luego, Pais sostuvo que “si Chubut logra percibir regalías en especies por las doce veces más que produce, que las que consume, el costo de energía en la provincia debería ser mucho más bajo si se la compra a un proveedor provincial y no a CAMMESA”.

“No íbamos a acompañar el proyecto de ley tal como había ingresado y se pretendía tratar, por lo que valoro la predisposición del presidente de bloque del oficialismo y advertir al gobierno que habían hecho algo mal, que era perfectible y debía trabajarse en el tema”, aseveró.

¿Cuándo depositan los sueldos de abril a los empleados públicos y jubilados de Chubut?

“Continuar con las obras paralizadas y gestionar otras ante la Nación”

En tanto, la diputada Vanesa Abril sostuvo que “este gobierno provincial pretende ser fundacional en un montón de cuestiones, pero la gestión es una cuestión de hechos”, y esta ley “no es un cambio fundamental para los chubutenses”.

Explicó que “esta ley es un marco normativo en el que se crea el mercado energético para la provincia y da forma a la empresa de energía, pero no da solución en nada al problema de la energía a los chubutenses”.

“Lo que daría solución es que se concluyan obras fundamentales que se encontraban en marcha y se gestionen otras más importantes ante el Gobierno Nacional”, remarcó.

“En la gestión anterior se planificaron y dejaron avanzadas algunas obras, y espero se hayan continuado, como el interconectado Camarones-Garayalde, la ampliación de la línea de 132 Kv entre Cerro Negro y Sarmiento, la obra de ‘El Coihue’, todas relacionadas con la interconexión interna que permitirían sacar a nuestra provincia de la generación aislada”, detalló Abril.

Un sector de Chubut está bajo alerta amarilla por nevadas muy fuertes: qué sectores se verán afectados

“Chubut está primera en potencialidad de generación de energías renovables, pero no tenemos capacidad de transportarla, ni dentro del territorio, como tampoco hacia fuera de la provincia”, explicó y repasó: “sin energía no hay desarrollo y sin energía no hay futuro, pero para que haya energía tiene que haber un Estado presente, llevando adelante las obras y gestionando las grandes inversiones ante la Nación”.

De todos modos, indicó que acompañó el proyecto de ley “porque da un marco normativo para cuando llegue la desregulación del mercado, para negociar y comprar energía en mejores condiciones, para que la población tenga mejores tarifas y dejar de abastecer a nuestras localidades de manera aislada”, aclaró.

Fin del misterio: la verdad detrás de la pareja "hot" que tuvo una maratón sexual en una plaza de Comodoro

Asimismo, recordó que el proyecto aprobado “está basado en uno que se ingresó desde el Ejecutivo en la gestión de Mariano Arcioni, pero que no le dieron tratamiento” en la Legislatura. “La base de lo que estamos tratando hoy es aquel proyecto”, remarcó.

“Las obras inconclusas son las que va a necesitar la empresa de energía”

Por su parte, el diputado Emanuel Coliñir, afirmó que “el proyecto ingresado no es el que ahora se le está dando tratamiento, porque tuvo muchas modificaciones. Por eso insistimos en perfeccionar este instrumento y pedir que apacigüen la urgencia que tenía el Ejecutivo. Había que debatir más y con mayor conciencia política, social e institucional; y el resultado” ahora “es mucho mejor”.

“Producimos diez veces más energía de la que consumimos, pero el 85% de nuestro territorio nos queda por fuera del interconectado, con 25 comunidades con generación aislada de energía”, indicó.

La aterradora historia de "La Rubia del Cementerio", el mito urbano que persiste en Comodoro

Coliñir expresó que “nos hacemos los distraídos y no hablamos de soberanía energética, no hablamos de las obras hoy inconclusas que venía desarrollando el gobierno provincial anterior, y están estancadas”, son obras “que va a necesitar esta empresa de energía”.

“Dentro de las modificaciones que propuso esta minoría, está la del ejercicio de control, porque esta no podía ser la empresa provincial de energía de Torres gobernador y un grupito de amigos. Esta debía ser la empresa de energía de Chubut”, finalizó.

"Alguien se lo llevó": la angustia de la familia del joven con epilepsia que desapareció en Chubut hace más de diez días

Gacetilla de prensa de la Legislatura del Chubut, editada por un periodista de ADNSUR.