Descubrieron una placa en memoria de Marcela Tagariello, la policía asesinada durante un operativo

A un mes del asesinato de la suboficial Marcela Tagariello durante un operativo policial en Puerto Madryn, se realizó un acto conmemorativo en su honor frente a la Comisaría Cuarta, donde prestaba servicio. En ese mismo lugar se descubrió una placa conmemorativa, como símbolo del reconocimiento a su labor y entrega.

La ceremonia se desarrolló en la esquina de las calles España y Marsullo, y estuvo marcada por la emoción de quienes la acompañaron en vida: compañeros de fuerza, familiares, amigos y autoridades policiales y municipales.

Tagariello fue asesinada el mes pasado durante una intervención en un domicilio donde se denunciaba un robo. Al ingresar, recibió un disparo a quemarropa. Fue trasladada al hospital local, pero falleció a causa de las heridas.

La suboficial integraba la dotación de la Comisaría Cuarta y se encontraba en funciones al momento del hecho. Según informaron fuentes oficiales, los efectivos que participaron del procedimiento fueron atacados con disparos al llegar a la vivienda.

El homenaje fue impulsado por sus colegas y familiares, quienes promovieron la instalación de la placa como una forma de mantener viva su memoria y reconocer su compromiso con la función pública.

Durante el acto, se reiteró el dolor que persiste entre sus compañeros y compañeras, así como el impacto que causó su muerte dentro de la fuerza. La presencia de autoridades de la Jefatura de Policía, la Unidad Regional Puerto Madryn y distintas dependencias locales reflejó el respaldo institucional al recuerdo de Tagariello.

La causa judicial continúa en curso. Por el crimen se encuentra detenido un sospechoso, identificado como Lucas Entraigas, quien habría participado tanto del robo como del homicidio. La investigación está a cargo de la Justicia de Chubut y busca determinar con precisión las circunstancias del hecho.

La muerte de Tagariello generó conmoción en la comunidad y dentro de las fuerzas de seguridad. Su caso reabrió el debate sobre las condiciones de trabajo y los riesgos a los que se enfrentan los efectivos policiales durante sus tareas operativas.