COMODORO RIVADAVIA (ADNSUR) - Desde la oficina local del Servicio Meteorológico Nacional se refirieron al posible tornado que podría registrarse en la región y aclararon que "no se sabe cuál es la fuente" que habló de un fenómeno de este tipo.

"Si bien circuló un comunicado con el logo de INTA, no se sabe si es verdad que los datos hayan surgido de ahí, porque el organismo además no puede emitir ese tipo de alertas", manifestaron.

Es falso que se pueda generar un tornado en nuestra región

En este marco anunciaron que "el SMN es el único organismo autorizado en emitir alertas, y así lo hizo anunciado vientos intensos". Aclararon también que "en esta zona de Patagonia no se producen tornados; quizás en el sur de la provincia o norte de Río Negro, pero en Chubut no". Además, desde la oficina cuestionaron que este tipo de noticias falsas, "generan pánico y malestar" y "no contribuyen en nada".

"Un tornado es un vórtice de una escala muy pequeña y puede afectar a pocos kilómetros a la redonda. Este es otro fenómenos y está afectando a toda la Patagonia. Además un tornado a escala 1 sopla a 220 km/h; es decir, mucho más intenso que esto".

"La visibilidad estuvo reducida a mil metros en la zona del aeropuerto al menos, por polvo levantando por el viento", dijeron y agregaron que el alerta continua vigente: las ráfagas llegarían a los 100 km/h. Mañana viernes comenzará a disminuir la intensidad".

ACCIDENTES

Los fuertes vientos comenzaron a sentirse este miércoles pasadas las 22 horas. Según informaron a ADNSUR, la ráfaga más fuerte fue de 130 km/h y se registró a las 2:15 de la madrugada. A raíz de la intensidad del viento hubo una serie de accidentes en el centro y distintos barrios, como voladura de chapas, techos, caída de árboles y postes y hasta un incendio.