PUERTO MADRYN (ADNSUR) - La jefa de Epidemiología del Hospital Ísola de Puerto Madryn, Denise Acosta, confirmó que no hay ningún paciente internado en ningún centro de salud con síntomas compatibles con el coronavirus. “Llamamos a cada institución de internación de nuestra ciudad y descartamos la información que circulaba en las redes”, aseguró.



Confirmó, sin embargo, que hay protocolos a cumplir ante el arribo de los cruceros a la ciudad del Golfo. “Es obligación internacional que el capitán, 72 horas de arribar a puerto, tiene que avisar los problemas de salud que ocurren en la embarcación. Si hay alguna persona en aislamiento arriba, sea crucero o barco pesquero, queda en el buque, exceptuando que tenga alguna complicación; en el caso de los cruceros tienen bastante complejidad para la atención médica”.



Respecto al protocolo para las enfermedades transmitidas por vías respiratorias, indicó que éste se activa cuando “el capitán avisa que hay un caso sospechoso y que requiere descender de la embarcación. Dentro de la institución tenemos un flujo grama del lugar donde se tiene que recibir, priorizar la atención, es decir, una serie de pasos que están escritos y protocolizados para que disminuyamos la transmisión a otras personas”, explicó Acosta.

El Ministerio de Salud de la provincia explicó las medidas para prevenir el “Coronavirus”, destacando que no hay casos registrados en Argentina. La jefa del Departamento de Enfermedades Inmunoprevenibles, Mariela Brito, indicó que “las medidas de prevención son las mismas que para la gripe o patologías de esa índole”.



La Organización Mundial de la Salud estableció recomendaciones como evitar el contacto directo con personas con enfermedades respiratorias que presenten antecedente de viaje a zona con circulación viral activa (República de China); al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Mantener una frecuente higiene de manos, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas, y luego del contacto con superficies en áreas públicas.



Las personas que ingresen al país, ante la aparición de fiebre, tos, dificultad al respirar y que hayan viajado a China o hayan tenido contacto estrecho con personas con diagnóstico de esta infección, deben ir al Centro de Salud más cercano para ser evaluadas.



No hay ninguna vacuna para prevenir la infección y sólo existe tratamiento de sostén, al igual que en la mayoría de los virus respiratorios.



Argentina cuenta con un protocolo ante emergencias sanitarias para la derivación y traslado de casos sospechosos. El país no recibe vuelos directos de la ciudad de Wuhan -la ciudad epicentro del brote de coronavirus- pero las movilizaciones que se producen en ocasión del nuevo año Chino, que comenzó el 25 de enero, requieren asegurar la comunicación de esta situación a todos los viajeros desde y hacia China. No se identificaron casos de ciudadanos argentinos infectados que residan en el país asiático.



Mientras tanto, las provincias se encuentran en situación de alerta informando de manera permanente a los equipos de salud a fin de organizar los circuitos de actuación ante la aparición de un caso sospechoso, al igual que con otras enfermedades como el sarampión, con un brote activo en Buenos Aires, publicó Jornada este sábado.



En relación con los modos de transmisión, la referente del Ministerio informó que “se confirmó la transmisión de animales a personas y de persona a persona a través de vía respiratoria con un periodo de incubación de 14 días”.



De acuerdo a lo informado por Nación, aseguró Brito que “los primeros casos se detectaron en diciembre en personas que habían estado en un mercado de pescado de la ciudad de Wuhan, China, donde también se venden otros animales –especialmente aves y serpientes-”.

El actual “es un virus procedente de otra especie que ha adquirido la capacidad de infectar a las personas. La especie de la que procede aún no se ha identificado”.



Los Coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. “Un nuevo Coronavirus es una nueva cepa que no se había encontrado antes en el ser humano”.