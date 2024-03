Descartan alerta por "olas gigantes" en Comodoro: "Los vecinos no paran de llamarnos preocupados"

En las últimas horas comenzó a circular la información donde advertían por la llegada de "oleaje muy importante" por un fenómeno de "mar de fondo", que afectaría la Costa Atlántica, donde indicaban que se podían registrar olas de hasta 7,5 metros. Y se especuló con la posibilidad de que esto afectara la costa de Chubut y Santa Cruz, algo que fue descartado por las autoridades.

Ante este preocupante alerta, ADNSUR dialogó con Sebastián Barrionuevo, director de Defensa Civil de Comodoro Rivadavia, quien explicó que la información que se fue suscitando o apareciendo en algunos medios, sobre todo por ejemplo en Facebook era errónea.

“Indicaba que podía llegar a afectar a esta zona, pero tuvimos en contacto con el Servicio Meteorológico Nacional, también con el servicio hidrográfico Naval y en ninguno de los casos se informaba sobre alguna alerta para esta zona”.

Y aseguró que si es que existiera alguna alerta “es más bien para la zona de Buenos Aires, y alrededores. Se ven los gráficos también que circularon. Nosotros estamos en constante comunicación con Prefectura Naval, Servicio Metrológico Nacional, Servicio Hidrográfico, también de la Naval. Si hubiera habido, daríamos aviso preventivo a los vecinos. No se si fue un malentendido o alguna confusión, pero la zona por suerte no fue afectada y esperamos que no sea afectada”.

Asimismo, lamentó que esta información que se fue dando por distintos medios generó la preocupación de los vecinos. “Desde el toda la jornada de ayer y hoy todavía siguen llamando a los vecinos preocupados por este tema, pero hemos estado recorriendo igual de forma preventiva la costanera, la Ducos, etc. Sí hay un poco de ola, pasó un poquitito, pero ni siquiera afectó el tránsito”.

“Hay que dejar tranquilos los vecinos que acá no vamos a ser afectados. De todas maneras, hay muchos vecinos que se asustaron que llamaban por teléfono y radio operadora está full con el teléfono. Le pedimos disculpas si nos retrasamos un poquitito en atender porque todo el mundo llamando al mismo tiempo”, aclaró.