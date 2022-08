Nicolás Capovilla desapareció el 26 de enero de 2016 y su hermana Cecilia, con quien compartía el patio de su vivienda, fue la última persona con la que tuvo contacto. Su familia -a seis años de su búsqueda- apela a la empatía, la solidaridad de aquel que vio o sabe algo, y por alguna razón guarda silencio.

La nueva resolución del Programa Buscar fue publicada en el Boletín Oficial el pasado viernes 26 de agosto, y en este martes el Ministerio Público Fiscal de Comodoro Rivadavia fue notificado de la misma, la cual dispone el incremento de las recompensas oportunamente ofrecidas mediante resoluciones anteriores y que era de $250.000.

Ahora se ofrece $1.000.000 a quienes, sin haber intervenido en el hecho delictual, brinden datos útiles que permitan dar con el paradero de Nicolás Capovilla

“Para Nicolás salir a correr era una herramienta que usaba para descargar energías, para estar más tranquilo, para poder dormir porque tenía el sueño cambiado, no tenía un horario fijo. Él no se fijaba en la hora sino en la impronta de salir a trotar, de hacerle bien al cuerpo. A mí no me hubiese llamado la atención de que hubiese salido a esa hora”, explicó su hermana, Cecilia Capovilla, en relación a la salida a la 1 am. Desde esa madrugada, lo siguen buscando.

La medida nacional también alcanza a los desaparecidos Claudia Alicia Ferro, César Andrés Miño, Sergio Andrés Quintana, Ricardo Esteban Machuca, Milagros de los Ángeles Avellaneda Ojeda, Benicio Coronel, Aída de Jesús Cabrera y Ramona Ponce, sobre quienes en la actualidad se desconoce su paradero.

Capovilla es de contextura física delgada, pesa 65 kilos, mide 1,75, tiene cutis blanco, ojos claros y cabello castaño claro. Los que puedan aportar algún dato se pueden comunicar al 154-082600 y 154190020 o a través de los facebook: Búsqueda Personas Comodoro Rivadavia o Buscamos a Nicolás.