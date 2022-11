Derraparon: Las indignantes opiniones de Alfa y Cata sobre la sexualidad de Agustín de Gran Hermano

Indignante. La sexualidad de Agustín fue tema de conversación en la casa de Gran Hermano y esta vez fueron Alfa, María Laura “Cata” y Romina quienes opinaron sobre la vida privada del joven y en las redes apuntaron contra ellos porque no les perdonaron sus comentarios.

Este jueves por la tarde, Cata”, y Alfa se encontraban merendando junto a Romina y Julieta en la cocina, y si bien la charla comenzó como cualquier otra, lo cierto es que la catamarqueña la desvío hacial el lado de la sexualidad de cada uno de sus compañeros y cómo le es fácil adivinarlo pese a que no tiene mucha relación con ellos.

Allí, con señas y palabras dio a entender que ella sabía cuáles son los gustos de Agustín, pero que se los iba a revelar una vez que todos estén afuera de la casa.

“Yo te juro que ya saqué cómo es Agustín, qué gustos tiene. Les juego seis cervezas que sé lo que es”, comenzó Cata frente a las cámaras del programa. Ante su comentario, Alfa afirmó con la cabeza y le dijo: “Yo no tengo ninguna duda y ya sé a lo que te referís”.

“Y te juro que yo tengo un olfato que no me falla”, agregó la participante catamarqueña, cuyo comentario no ha sido el primero sino que se ha demostrado tener una manía por hablar sobre la orientación sexual de los demás sin saber realmente si está en lo cierto.

La actitud de la nominada de esta semana no le gustó para nada a los seguidores de Gran Hermano y no se lo pensaron dos veces para difundir la conversación en las redes. Y, por si fuera poco, dejaron en claro lo repudiable que fue el comentario de la catamarqueña respecto a Agustín.