La expectativa por un posible ascenso de Deportivo Madryn a la Liga Profesional del Fútbol Argentino genera un fuerte impacto en el sector turístico de Puerto Madryn, según lo destacó Leandro Bruzzo, gerente hotelero y presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT) local, en diálogo con “Buen Día Comodoro” de Seta TV.

La final decisiva entre Deportivo Madryn y Gimnasia y Esgrima de Mendoza ya tiene estadio confirmado: será en el “Estadio Ciudad de Vicente López”, cancha de Platense, el próximo sábado 11 de octubre a las 17 horas, donde ambos equipos buscarán el pasaje a la Primera División del fútbol argentino.

UN AÑO COMPLEJO PARA EL TURISMO DE PUERTO MADRYN

Leo Bruzzo remarcó que el año 2025 fue especialmente difícil para el sector turístico de Puerto Madryn. La primera mitad del año, que en condiciones normales debería registrar mayor movimiento y ocupación hotelera, se mantuvo en una situación crítica.

Deportivo Madryn prepara una caravana con dos vuelos chárter y más de 30 micros para la final por el ascenso a Primera

“Comenzamos la primera mitad del año con mucha dificultad, incluso en enero, que suele ser un mes de alta demanda, los números fueron bajos para nuestro destino”, explicó el gerente hotelero.

Sin embargo, el panorama fue mejorando gradualmente a partir de las vacaciones de invierno, cuando el sector comenzó a “traccionar un poquitito mejor”, aunque todavía lejos de los niveles habituales. El mes de agosto mostró una leve recuperación y septiembre fue cerrado “con un buen desempeño”, aunque sin alcanzar aún cifras óptimas.

Deportivo Madryn a la final y el sueño de Primera: ¿cuándo y dónde se juega ante Gimnasia de Mendoza?

La llegada del mes de octubre despierta esperanzas para el sector, en especial por el tradicional fin de semana largo que se avecina. Bruzzo destacó que “siempre es un fin de semana clásico que los argentinos toman por hecho para viajar, por lo que se ha recuperado ese día extra para hacerlo”. Con estos factores, se espera que la ciudad tenga “muy buena ocupación” y que el turismo local se fortalezca.

Este optimismo se combina con una expectativa mayor por el desarrollo de la final entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza, un evento que podría tener un alto impacto turístico para la región.

Deportivo Madryn con día, hora y lugar para la gran final por el ascenso ante Gimnasia de Mendoza

EL IMPACTO POR EL POSIBLE ASCENSO DE DEPORTIVO MADRYN A LA LIGA PROFESIONAL

El presidente de la AHT señaló que, aunque Deportivo Madryn ya juega actualmente en categorías que generan movimiento turístico, un eventual ascenso a la Primera División implicaría un crecimiento exponencial en la demanda de alojamiento y en la actividad económica vinculada al turismo deportivo.

“El segmento donde está jugando Deportivo Madryn ya demanda alojamiento y genera movimiento en cada fecha que se juega de local”, explicó Bruzzo, y agregó que “si lograse subir a Primera, la movida será exponencialmente mayor”.

Deportivo Madryn y el sueño del sur: "Estamos listos para jugar en Primera"

La llegada de grandes equipos de renombre nacional, como Boca Juniors o River Plate, atraerá mucho más público, tanto local como de regiones más alejadas. Además, destacó que será un momento donde se podrá tomar “real dimensión de lo que mueve el fútbol”, no solo para el turismo sino para toda la ciudad, que deberá estar a la altura de esta nueva etapa.

¿LA CAPACIDAD HOTELERA DE PUERTO MADRYN ESTÁ LISTA?

Uno de los puntos más importantes que tocó Bruzzo es la preparación turística de Puerto Madryn para este escenario. Según afirmó, la ciudad está “preparada en cuanto a la cantidad de camas y demás servicios” , aunque reconoció que habrá desafíos que deberán planificarse con anticipación.

Salieron a la venta las entradas para la final entre Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza

Cuando los eventos futbolísticos coincidan con períodos de alta ocupación turística, como los fines de semana largos o la temporada alta, es habitual que se “rechacen reservas” debido a la falta de disponibilidad, lo que puede complicar la organización.

Por eso, Bruzzo planteó la necesidad de “charlar y diagramar” un plan conjunto para enfrentar esos picos de demanda, procurando no solo brindar alojamiento sino también un servicio de calidad adecuado a las expectativas.

Uno de los factores que suma complejidad al trabajo del sector es la incertidumbre que suele generar el calendario deportivo, con fechas y lugares que a menudo se definen con poca anticipación. Esto genera dificultades para el sector hotelero en términos de disponibilidad y planificación.

Gracián con PDC: la final de Deportivo Madryn, Broggi, los hinchas y cómo jugar la final ante Gimnasia

“El día a día en la categoría donde juega Deportivo Madryn ya implica dificultades para alojar a equipos y visitantes, en especial en meses de alta demanda”, advirtió Bruzzo, aunque resaltó que es una “excelente noticia” este crecimiento de la actividad. Pero enfatizó que será necesario que el sector privado, municipal y provincial trabajen de manera coordinada para brindar el mejor servicio posible en la ciudad.

PERSPECTIVA HACIA EL VERANO Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN

A pesar de las dificultades del año, desde la Asociación de Hoteles de Turismo se celebra la reactivación del turismo en los meses más fuertes, como agosto, septiembre, octubre y noviembre.

Auspiciando un buen verano 2026, se están planificando campañas de promoción fuertes que involucran a diferentes actores: ministerios, secretarías y privados trabajan juntos en estrategias de marketing y comunicación, especialmente a través de redes sociales, para posicionar a Puerto Madryn como destino turístico preferente.

Deportivo Madryn a la final y el sueño de Primera: ¿cuándo y dónde se jugará la gran final por el ascenso?

“El escenario para los meses próximos es bueno, pero lo necesitamos porque el próximo invierno y baja temporada aún es una incógnita, esperamos que sea menos dura que este año”, concluyó Leo Bruzzo.

Puerto Madryn, conocida por su atractivo natural y oferta turística ligada al avistaje de ballenas y naturaleza, podría vivir un fuerte impulso económico si Deportivo Madryn logra subir a la máxima categoría del fútbol argentino. Este hecho no solo significaría un salto en la calidad deportiva, sino un efecto multiplicador sobre el turismo y la economía local.