Un hombre afirmó haber sido víctima del robo de su automóvil, un BMW 335i. Sin embargo, luego de una serie de averiguaciones y gracias al testimonio de algunos vecinos, la Policía de Entre Ríos descubrió que el vehículo estaba escondido en la parte trasera de la casa quinta del propio denunciante.

El insólito hecho tuvo lugar el jueves. Luego de recibida la denuncia, agentes de la Sección Investigaciones, perteneciente a la División Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos (PER), revisaron grabaciones de cámaras de seguridad y tomaron declaraciones a vecinos de la zona.

De acuerdo con la información difundida por medios locales, la investigación reveló que el auto había ingresado por un camino rural que se desprende de la ruta 12. Desde la Jefatura Departamental de Policía señalaron que el hombre que presentó la denuncia era dueño de una propiedad en ese sector.

Ante esta situación, los efectivos fueron hasta el citado lugar donde, con la colaboración de un vecino que permitió el ingreso por su patio, divisaron el vehículo que estaba sin la patente y estacionado en la parte trasera de la vivienda.

Momentos después, el hombre se presentó en la propiedad y permitió el acceso policial, tras lo cual la fiscal Carolina Guzmán ordenó la intervención de la Dirección General de Policía Científica para realizar peritajes y tomar fotografías del vehículo y se investiga si se trató de un “autorrobo” con el fin de cobrar el seguro.