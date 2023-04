Denunció a Guido Süller por abuso sexual pero se arrepintió: “Él quería plata y ser famoso"

Un ex empleado de Guido Süller lo denunció por abuso sexual. El joven de 22 años aseguró que tuvo un vínculo con el mediático, luego trabajó con él en el restaurante de su casa y se separaron luego de que le iniciara un reclamo laboral.

Los casos contra Jey Mammon y Marcelo Corazza reflotaron la denuncia contra Süller de abuso sexual con acceso carnal que le había realizado Federico Acosta en agosto de 2022.

El hecho que relataron en Intrusos habría ocurrido en 2017, cuando el denunciante tenía 17 años, en la casa del hermano de Silvia Süller. "Me dijo que si quería triunfar me tenía que acostar con él", aseguró Acosta en su declaración ante la fiscalía.

Guido desmintió la demanda: “Tengo todos los audios de él en los que dice que mintió, que está arrepentido y me pide disculpas. Ahora cambió de abogado y se ve que le dijeron que me pueden sacar plata. Es una falsa denuncia”.

“Yo estoy limpio. Dice que lo abusé y que le di alcohol y drogas. Yo soy abstemio, en mi casa solo uso alcohol para cocinar y odio las drogas con toda mi alma”, agregó el mediático en diálogo con TN.

En ese sentido, Süller se mostró molesto por esta situación: “Es todo un cachivache, un circo. Es lamentable que quieran ensuciar a personas públicas y queridas. A mí el público me conoce hace 25 años, saben que no ando en nada raro”. Sobre los motivos por los que Acosta inició la denuncia, comentó: “Este chico quería fama y plata. Yo lo llevé a la tele, estuve en varios programas con él. Él quería entrar en Gran Hermano, pero yo no soy tan poderoso para hacerlo entrar, además tenés que tener un ángel, un carisma, algo”.

“El despecho y la bronca le despertaron esta furia y habrá dicho ‘si no me podés hacer famoso te voy a sacar plata de alguna forma’. Después se arrepintió, me dejó todos esos audios y ahora lo volvió a iniciar porque cambió de abogado”, concluyó el mediático.