RÍO GALLEGOS (ADNSUR) - "Pochoclo haciendo cosas" es uno de los fenómenos virales más populares en Río Gallegos. Su página en redes sociales muestra al animal en su vida diaria, caminando las calles del centro de la ciudad y compartiendo el día a día con los vecinos.

Pochoclo se transformó en una figura de las redes sociales para la ciudad de Río Gallegos. Se trata de un perro callejero que suele estar en todos los acontecimientos. Descansando, presente en marchas, plazas, comercios o simplemente esperando que alguien le haga un mimo.

Lamentablemente en las últimas horas, denunciaron un indignante hecho ya que aseguran que lo drogaron. "No entendía nada y se acostó debajo de la lluvia", manifestaron.

En las fotos que circulan en redes sociales, se ve a Pochoclo en primer plano y en la otra, se ve a él y una mano con una ´tuca´ -cigarrillo de marihuana-. “Drogaron al pobre Pochoclo. Si quieren fumar fumen pero no le den a los perritos que no entienden nada”, expresó una joven a través de la red social. “No entendía nada y se acostó debajo de la lluvia asustado. Encima le dejaron la tuca en su lomo. No es para nada gracioso giles!”, agregó.

Que culiados, drogaron al pobre Pochoclo🤬. Si quieren fumar fumen pero no le den a los perritos que no entienden nada.... Posted by Mica Asr on Thursday, December 17, 2020 Mica Asr

A través del Facebook de “Amigos de 4 Patas”, una mujer expuso: “Que mal nacidos...cómo le hacen eso a un ser indefenso.que maldad que tienen muchos seres humanos...vergüenza que sean de mi especie. Perversos”, afirmó Tiempo Sur.