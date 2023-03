Denunciaron discriminación y bullying a nenes mapuches en una escuela

Camila Barría, integrante del lof Paisil Antriao, aseguró que realizó la denuncia correspondiente debido a que niños de la comunidad Mapuche sufren discriminación en escuelas de Villa La Angostura.

Aseguró que “en los establecimientos se están registrando situaciones de bullying tanto por parte de adultos, como aquellos que realizan otros nenes”.

“La denuncia la hicimos con el colectivo de mujeres de cuatro comunidades porque pasaron varias cosas en las escuelas, no podemos permitir que se siga hablando así de nosotros, del pueblo mapuche porque se está negando nuestra identidad”, aseguró la mujer.

En este contexto, Camila indicó que puntualmente los niños mapuches bajan todos los días del lof para asistir a clases y cuando llegan son estigmatizados por los compañeros, maltratados y dejados de lado.

Jey Mammon propondría un arreglo económico con Lucas Benvenuto, tras la denuncia por abuso sexual

“Eso no lo vamos a aguantar. Nosotros hemos aguantado los abusos, hemos aguantado muchas agresiones, pero con los nenes no. Con los nenes no se van a meter”, señaló en diálogo con Fm Andina.

“Creo que hemos avanzado un montón en varios puntos, pero ahora con esto es como que volvemos para atrás. No estamos construyendo nada lindo. Esto de tratar mal a un niño porque es mapuche es inaceptable”, señal, según publica el diario Río Negro.

La referente de las comunidades informó que la denuncia la realizaron por las cartas de lectores que solo fomentan el odio y el racismo hacia el pueblo originario. “Hablaron cosas horribles sobre nosotros y eso es lo que está repercutiendo en las escuelas. Nosotros somos ciudadanos también y no nos están dejando vivir en paz”, aseveró.