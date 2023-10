Denunciaron a una candidata de Milei por ejercer la medicina sin matrícula

En el marco de la investigación de varias candidaturas de La Libertad Avanza, en las últimas horas se conoció que denunciaron a Andrea Vera, candidata a intendente de la localidad bonaerense de Moreno.

La hija del dirigente Ramón Vera, salió en segundo lugar en las elecciones primarias del Municipio de Moreno. Andrea se recibió recientemente de la Facultad de Medicina, y en su campaña puso postas sanitarias donde atendía y diagnosticaba, pero sin matrícula médica.

Una mujer llamada Ramona denunció que debió buscar atención kinesiológica luego de que Andrea Vera le aplique una vacuna contra el coronavirus en una de las postas sanitarias colocadas durante la campaña.

Emilse, también expaciente de Vera, aseguró que la joven le hizo un examen de aptitud médica a su hijo de 8 años asegurando que en el electrocardiograma había una anomalía grave, por lo que tuvo que apurarse a llevar al chico a un hospital.

"Cuando lo llevo por mi cuenta al Hospital Posadas y le hice todos los estudios al nene y estaba todo bien. No tenía nada. Mi nene es sano, pero Andrea Vera me dice que mi nene estaba mal del corazón. Me dieron un electro sin sello, ni firma ni nada", narró la mujer.

"Un montón de gente se atendió con ella porque era gratis. Ella lo hacía por campaña política para ganar votos", sostuvieron las entrevistadas enumerando diferentes casos de mala praxis, diagnósticos erróneos y medicamentos mal recetados.

La candidata por la Libertad Avanza superó a Juntos por el Cambio que obtuvo un 16,98% en las elecciones de Moreno, pero quedó lejos de la candidata de Unión por la Patria, Mariel Fernández, que sacó un 52,54%.