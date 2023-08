El próximo domingo 6 de agosto se conocerá al nuevo ganador de MasterChef Argentina.

La gran final se disputará entre Estefanía Herlein y Rodolfo Vera Calderón, después de que este jueves Rodrigo Salcedo sea eliminado.

Respecto a esta última eliminación, produjo un gran disgusto en los seguidores del ciclo y mostraron su enojo en las redes. Entre otras cosas, denuncian que hay un acomodo, a partir de que se supiera que los dos finalistas son conocidos de los jurados y la producción antes que empezara el ciclo.

Además, denuncian y toman como “injusto” que Estefania llegue a la final ya que antes fue eliminada y volvió a entrar en un repechaje.

“Es fantástico esto. Justo antes de entrar a MasterChef, me tocó vivir el momento más triste de mi vida y transité, al mismo tiempo, ese camino tan triste y este tan feliz que ustedes me dieron. Sin esto no sé qué hubiese hecho. Me hicieron muy bien. No puedo estar más agradecido porque me salvaron”, señaló Rodrigo antes de dejar el reality.

“Ningunearon a Rodrigo en cada programa”, “No puedo más, le robaron la final al que se la merecía más que nadie”, “Quedaron los acomodados de Estefi y Rodolfo, no lo miro mas”, “Esto es trampa”, “No veamos nunca más Masterchef”, fueron algunos de los mensajes de los seguidores en las redes.