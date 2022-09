Gerardo Romano fue denunciado públicamente por la actriz, Paula Di Chello, quien aseguró a través de una entrevista, que el actor abusó de ella durante la grabación de una novela.

“Estábamos en la grabación de una novela de Quique Estévanez. En una de las escenas, en un pasillo, me pone contra la pared, me encaja un chupón, me muerde en la boca y me hace sangrar. Y eso no estaba en el libreto”, recordó con dolor.

“Me empujó y me dijo: ‘sos una boluda’. Se ve que no reaccioné como él esperaba. Yo seguí con la escena. De hecho, esa escena se vio al aire”, añadió la actriz sobre ese momento en diálogo con el programa “Mamás felices”,

“No denuncié en ese entonces porque nadie decía nada. Tenías que agradecer que tenías trabajo”, agregó.

“Me seguía por los pasillos. Entraba a mi camarín, me decía cualquier cosa, me sacaba el celular. Me sacaba el teléfono cuando yo hablaba con mi mamá y le decía: ‘¡suegra!’”, señaló en relación a cómo actuaba Romano.

“Hace unos años, si me lo hubiese encontrado, le hubiese dado un cachetazo”, culminó.