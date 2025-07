Representantes del área de salud mental del Hospital Regional y miembros del Consejo Municipal de Discapacidad de Comodoro Rivadavia alertaron sobre la situación crítica que atraviesan los beneficiarios de pensiones no contributivas, debido a la falta de información clara y precisa sobre el proceso de auditorías que se están llevando adelante para validar estos beneficios.

Según denunciaron, cerca de 1.800 personas deberán ser auditadas en un plazo de tres o cuatro días, pero aún no se ha definido oficialmente el lugar, ni se ha informado adecuadamente sobre la documentación requerida ni los pasos a seguir.

Esta incertidumbre ha generado preocupación, angustia y malestar en muchas familias, en especial en aquellas que no han recibido ningún tipo de notificación formal por parte de los organismos responsables.

Dos camiones que viajaban a Comodoro fueron retenidos en Santa Cruz por motivos peligrosos

“Es una situación alarmante porque se acerca ya próximamente la fecha de esta auditoría y hoy no tenemos en Comodoro un lugar definido exacto para para lo que se va a llevar a cabo”, remarcó Silvana Casas, presidenta del Consejo Municipal de Discapacidad, en diálogo con ADNSUR.

Reclamos ante el Concejo Deliberante

Este lunes, integrantes del Consejo Municipal de Discapacidad presentaron una nota en el Concejo Deliberante para solicitar el acompañamiento institucional y exigir respuestas a las autoridades nacionales. Advirtieron que muchas personas no están recibiendo los telegramas de notificación, y que a otras se las cita en lugares que no reúnen condiciones mínimas de accesibilidad, como un hotel céntrico que, además, niega haber sido notificado oficialmente.

“Somos 19 familias sin respuestas”: petroleros despedidos de Weatherford reclaman en la base de Comodoro

“Hay personas con discapacidad que no tienen movilidad plena, ni tolerancia para esperar durante horas. No se puede pretender que pasen por todo este circuito sin condiciones dignas: esperar en el frío, sin baños, sin sillas, sin acompañamiento”, señaló Gladys Díaz, del equipo de Salud Mental del Hospital.

Uno de los puntos más graves señalados por los referentes del área de rehabilitación es que la falta de asistencia a las instancias de auditoría podría derivar en la pérdida del beneficio. “Y no porque no les corresponda, sino porque no sabían que debían presentarse o no recibieron la notificación a tiempo”, remarcaron.

Además, afirmaron que “actualmente se asiste a un verdadero peregrinaje de familias enteras que deben recorrer centros de salud, hospitales y consultorios para reunir certificados médicos, estudios, historias clínicas y documentación actualizada, todo en plazos exiguos, con información incompleta y sin garantías de accesibilidad”.

Un joven fue atacado a balazos en Comodoro y quedó internado en grave estado

Un operativo desprolijo y discriminatorio

Desde el Consejo Municipal de Discapacidad consideran que el operativo fue lanzado de manera desorganizada, sin planificación ni coordinación efectiva entre los organismos involucrados. “Esto es discriminatorio. Las personas con discapacidad no tienen que andar mendigando información. No puede ser que se les entregue un papel suelto en una oficina y se los deje librados a su suerte”, denunciaron.

Además, plantearon que los tiempos exigidos para reunir la documentación —como informes médicos actualizados— no se condicen con la disponibilidad real del sistema de salud local. “Conseguir un turno médico en Comodoro puede llevar semanas o meses. No se está considerando la realidad de esta ciudad”, señalaron.

Por todo esto, se solicitó al Concejo Deliberante que convoque de forma urgente a las instituciones competentes —ANDIS, ANSES, PAMI y otras— para brindar una respuesta clara y articulada. “La situación es alarmante y afecta directamente a una población extremadamente vulnerable”, concluyeron.