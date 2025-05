Una familia santacruceña denunció que una mujer embarazada de 38 semanas fue al hospital de Pico Truncado para dar a luz y su bebé murió por falta de médicos especialistas.

El trágico episodio ocurrió el 3 de mayo y fue relatado a través de un posteo en redes sociales por Verónica Moreno, madre de la joven que estaba por dar al luz a una nena a la que habían elegido llamar Zoe.

“Mi hija cursaba su embarazo de 38 semanas, siempre al pie del cañón con sus controles. Comenzó con un sangrado. Inmediatamente la llevé a la guardia del hospital. Allí la recibió el doctor de guardia y posteriormente llegó obstetra. En todo ese momento no se me permitía entrar, insistiendo que ya me iban a dejar pasar”, explicó la mujer en su publicación.

Preocupado por el estado de su hija, madre primeriza, siguió insistiendo para que la dejaran pasar para acompañar a la joven. “Cuando me permitieron entrar me informaron que debía ser derivada de urgencia a Caleta Olivia por no contar con ginecólogo ni cirujano de guardia”, detalló la mujer.

Luego de un viaje de más de 40 minutos, llegaron al hospital de Caleta Olivia a la 1.25 de la madrugada. La joven ingresó directamente al quirófano, debido a la gravedad de su cuadro.

“Me comentaron que no estaban notificados en que estado se encontraba mi nieta. Momentos de incertidumbre. Miles de cosas se me pasaban por mi mente. Me llamaron a presenciar RCP a mi nieta Zoe. Hicieron todo lo posible, fueron eternos esos minutos. Lamentablemente no sobrevivió”, relató Verónica.

Aún conmocionada por la noticia del fallecimiento de su nieta, afirmó que el trágico desenlace fue producto de la falta de profesionales. “Todo esto se pudo evitar si la cirugía se hacía inmediatamente cuando la llevé a la guardia. Cuántas falencias en nuestro hospital. Hace tiempo que no hay profesionales en ginecología, faltante de insumos, todo”, denunció.

Además, sostuvo que las autoridades buscaron ocultar lo sucedido, tomando medidas luego de lo que pasó. “Tal vez pensaron que nos quedaríamos calladas. Se equivocaron. A mi nieta ya no me la regresan. El dolor que mi hija hoy pasa. Todo por hacer vista al costado y no tener en guardia profesionales comprometidos. Y no quieran tapar con un dedo lo sucedido. ¿Milagrosamente el lunes ya contaban con ginecóloga y urgencias?", cuestionó.

Por último, aseguró que continuará con su reclamo: "Por mi pequeña, mi hija y por qué ninguna persona tenga que pasar lo mismo, gritemos y que nos escuchen”.