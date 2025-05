Un episodio inesperado encendió las alarmas en la comunidad educativa de Cipolletti. Seis alumnas de segundo año del Colegio 89 Manuel Belgrano presentaron síntomas compatibles con una reacción alérgica o intoxicación este lunes al mediodía, lo que motivó la intervención del Siarme, del Consejo Escolar y de los equipos técnicos de Higiene y Seguridad. Las estudiantes fueron atendidas en el lugar y se evalúa si el origen del malestar está vinculado con una fumigación sectorizada realizada el viernes anterior.

El director del establecimiento, Leonardo Medina, relató que el incidente ocurrió al finalizar el turno mañana. “Las chicas manifestaron dolor de cabeza, brotes en la piel y una sensación de ahogo. Algunas estaban muy nerviosas. El personal de emergencias les administró oxígeno y medicación”, detalló. El colegio activó de inmediato el protocolo de actuación y convocó a las familias, mientras las autoridades inspeccionaban las instalaciones para detectar posibles causas.

La principal sospecha recae sobre una fumigación realizada días atrás en áreas específicas del edificio, como baños, cocina y cámaras sépticas. Sin embargo, Medina aclaró que las aulas de las alumnas afectadas no se encuentran cerca de esos sectores. “Nos resulta llamativo que sólo ellas presentaran síntomas. El resto del alumnado, incluso quienes estaban en aulas contiguas, no manifestó ningún malestar”, subrayó.

Por el momento, solo una de las seis estudiantes regresó a clases, mientras que las demás permanecen en sus hogares bajo observación. El Consejo Escolar indicó que la limpieza posterior a la fumigación se realizó correctamente y el producto utilizado no debería haber generado efectos adversos. “Era un líquido, no un polvo, por lo tanto no debería haberse dispersado en el aire”, señaló el director. Aun así, el Siarme solicitó una ventilación más profunda y una limpieza exhaustiva del aula.

Otra línea de investigación apunta a la posibilidad de una reacción alimentaria, ya que durante el acto del 25 de mayo se compartieron chocolate y panificados. Aunque esa hipótesis pierde fuerza por la falta de síntomas en otros estudiantes, no fue descartada por las autoridades. En paralelo, se revisa si alguna de las alumnas tenía antecedentes médicos relevantes: “Una abuela nos mencionó una alergia, pero no estaba asentada en los registros de la escuela”, dijo Medina.