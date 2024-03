En los últimos días, circularon en redes sociales, imágenes y videos sobre excavaciones en un cementerio de Comodoro Rivadavia y con el resultado de restos óseos, desparramados por el lugar y a la vista del público.

En este marco, ADNSUR se comunicó con Marta Herrera, responsable del área de cementerios, quien se refirió a lo ocurrido y a los trabajos que realizan. “En el Cementerio Oeste siempre se están trabajando con zonas de levantamiento desde hace años para recuperar tierras”. “El que conoce el cementerio sabe que está super colapsado, entonces de a poco nosotros vamos haciendo fosas en diferentes lugares para ir teniendo algunas en épocas de invierno, sobre todo y en lugares donde tenemos disponibles”.

En tanto, aseguró que “a veces se ven restos porque en el cementerio no son fosas calzadas como se ve en el cementerio de Kilómetro 5, que vos tenés una base con cemento y sacas los restos de una sola vez. Acá se trabajan con máquinas, siempre en las zonas de levantamiento y después tenés exhumaciones que se hacen a pedido del familiar, tenés muchísimo trabajo”.

“Fue una casualidad, no es que siempre ocurre. Tampoco tenemos toda la cartelería o poner cinta de peligro para pedirles a la gente que no entre”. “Nosotros tratamos siempre de que esto no pase. No es que siempre ocurre o somos descuidados y se hacen desastres”, explicó.

“Eso fue un caso excepcional que observaron”, indicó Herrera. “Vamos a verificar bien y tomar cartas en el asunto. A nosotros nos toca trabajar de urgencia, venir y seguir con otro trabajo y vamos a tener previsto que no vuelva a ocurrir”.

Asimismo, recordó que en una exhumación, “se trabaja con las máquinas, se hace la apertura de fosas y como no son fosas calzadas -explicó-, cuando un fallecido ingresa a tierra, con los años los cajones se pudren todos y se desarman".

Por eso, justificó, “pueden observar restos de madera podrida, restos de nylon que trae el mismo féretro, pero en tierra se pudre ese cajón”, fue la explicación que dio. Y agregó, "no es lo mismo que cuando vos sacas a un fallecido de nicho, que está entero sin daños ni nada porque está protegido por un nicho cementado. No tiene ingreso de agua ni nada. En tierra es diferente, aparte acá es un terreno gredoso”, concluyó.

