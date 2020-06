CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Empleados del local de Mc Donald´s del barrio porteño de Recoleta denunciaron este miércoles que hasta la semana pasada la empresa obligó a trabajar a un empleado que tiene a su madre enferma con coronavirus, que la gerenta del turno noche, también con la misma enfermedad, continuó su tarea hasta este martes y que "se niegan a aplicar el protocolo".



La denuncia fue presentada por cuatro empleados ante el subsecretario de Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires, Ezequiel Jarvis, contra el local ubicado en Larrea 1573.



"Hasta hace escasos días, la empresa obligó a nuestro compañero (el nombre se mantiene en reserva) a continuar trabajando a pesar de que su madre se había contagiado de Covid-19", afirma la denuncia.



"Todo el personal reclamó sobre la situación y la única respuesta del empleador es que todos debíamos continuar trabajando, sin siquiera tomar las medidas preventivas correspondientes", continúa la presentación.



Y prosigue: "La esperable consecuencia de tal irresponsable actitud fue el contagio de Covid-19 nada menos que de la gerenta del local del turno noche, que a pesar de ello continuó trabajando hasta el 1/06/20".



Los denunciantes agregaron que "la actual gerenta se niega a aplicar el más mínimo protocolo a pesar de los antecedentes y los constantes reclamos de los trabajadores", que solicitaron "el cierre del local".



Los trabajadores sostuvieron que están "con un miedo constante" de contagiarse "ante la irresponsabilidad de esta multinacional, cuya única preocupación es continuar acumulando ganancias, aún a costa de la salud de sus empleados".



Silvia Doval, la madre de una de las denunciantes, señaló a Télam que en todo momento la empresa sabía que la madre de un compañero tenía coronavirus "pero no informó a nadie y los chicos se enteraron por otros compañeros", y agregó que, según le informaron desde la firma, la gerenta del turno noche contagiada "no se encuentra trabajando".



Tanto el padre como el hijo de 10 años de esa mujer también tienen coronavirus, dijo la mujer.

Agregó que hoy los empleados no fueron a trabajar y "fueron reemplazados por chicos del Shopping Paseo Alcorta. No preservaron la vida, ocultaron información", afirmó Doval.



Una de las denunciantes contó a esta agencia que la semana pasada trabajó junto a la gerenta que dio positivo de coronavirus y con su compañero que tiene a su madre enferma con Covid-19.



"Desde recursos humanos están llamando a uno por uno amenazándonos que si no vamos a trabajar, nos dan una licencia sin goce de sueldo o renunciamos", detalló.



Dijo, además, que se encontraba en la clínica para hacerse el hisopado y que luego se tiene que quedar "en un hotel en cuarentena".



Por su parte, la empresa -a través de un comunicado- confirmó el caso de coronavirus y aseguró que apenas tomó "conocimiento de la situación" procedió "a cumplir con el protocolo establecido por las autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires".



"Conforme este protocolo, procedimos a cerrar el local durante la noche, para que una empresa externa certificada lleve a cabo la sanitización", informaron desde McDonald´s.



Arcos Dorados agregó que "se aislaron a todos los empleados que compartieron con (la gerenta) las jornadas laborales".



"El protocolo determina que, una vez realizadas las tareas de sanitización y desinfección, el local puede volver a funcionar con otro equipo de empleados", indicaron.



"A raíz de esta pandemia, hemos fortalecido en todos los locales del país las medidas de higiene y seguridad que habitualmente realizamos, a través de nuevos procedimientos y herramientas de prevención incluidas en nuestra iniciativa McProtegidos, que se encuentra detallada en nuestra página web", agregaron.