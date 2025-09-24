Un nuevo episodio de preocupación se registró este miércoles en la ciudad de Plottier, luego de que estudiantes de la EPEA 2 (ex Emeta) hallaran un diente en la comida que se servía en el comedor escolar.

Según relataron los alumnos y el padre de uno de ellos, Carlos, este hallazgo se produce pocas semanas después de que se encontraran vidrios en las viandas preparadas por el establecimiento. Tras aquel incidente, el comedor permaneció cerrado temporalmente, hasta su reapertura esta semana.

El padre expresó su inquietud por la falta de atención de las autoridades escolares: “Los estudiantes quisieron reunirse con el director, pero este no los atendió. Les dijeron que no podían verlo ‘porque el director está comiendo’”. Además, aseguró que se les pidió a los alumnos que no informaran a sus padres sobre lo ocurrido, lo que aumenta la preocupación por la seguridad alimentaria en el colegio.

A 100 días de su condena, simpatizantes se movilizaron en apoyo a Cristina Kirchner

Carlos también denunció la falta de respuesta por parte del Consejo Provincial de Educación (CPE), pese a sus intentos de comunicación: “Llamé al Consejo y no te atiende nadie. ¿Qué tipo de controles se hacen en la escuela?”, cuestionó.

El padre alertó sobre los riesgos para los estudiantes y reclamó la implementación de controles de calidad en la preparación de alimentos. “No es por echarle la culpa a nadie, pero ¿qué tipo de controles se hacen? Ojalá que la ministra o alguien se haga presente y haga un informe, porque los padres necesitamos saber qué pasa”, finalizó.