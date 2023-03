La modalidad de estafa consiste en ofrecer departamentos a estudiantes que buscan mudarse cerca de la Universidad Nacional Patagonia San Juan Bosco, ubicada en km 4. Les piden una seña, pero cuando se mudan o se acercan a ver el lugar, se enteran de que fueron víctima de una estafa.

Ricardo Molina, representante de los trabajadores de encargados de edificios en Comodoro Rivadavia, decidió dar a conocer esta grave situación que se viene reiterando en el último tiempo.

“Les ofrecen a los chicos que buscan lugares cercanos a la universidad en esta época y algunos aprovechando de esa oportunidad, los están estafando”, relató en diálogo con ADNSUR.

A continuación, señaló que “todos los días” llegan estudiantes al edificio donde trabaja averiguando sobre un determinado departamento, pero cuando llegan se enteran que está ocupado, que está viviendo el dueño o directamente que no existe.

“Me dan otro nombre del dueño, o me doy cuenta que no existe. Tienen fotos de un departamento que no existe acá”.

El referente de suterh y fateryh relató que “esta gente pide plata y les transfieren totalmente engañados”, pero recién se dan cuenta cuando llegan a consultar por el departamento.

Molina indicó que no solo le ha sucedido en el edificio donde es encargado, sino que también ha habido casos en otros edificios recientemente y por eso, decidió alertar a la sociedad: “No hagan transferencias, primero que verifique si existe el departamento o si es real porque muestran fotos que no son de acá”.

Finalmente, el trabajador le pidió a las familias y a los jóvenes estar muy atentos para evitar estas situaciones, ya que “estos delincuentes se están aprovechando de la inocencia y de la necesidad de la gente”.