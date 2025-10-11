Demoras en los pasos fronterizos patagónicos por el fin de semana largo: ¿Cuáles son los horarios?

Con el comienzo del fin de semana largo, numerosos neuquinos y residentes del Alto Valle aprovecharon la ocasión para cruzar a Chile con el objetivo de realizar compras o disfrutar de unos días de descanso. Los pasos fronterizos de la provincia registraron un intenso movimiento, especialmente el de Cardenal Samoré, en el trayecto hacia Villa La Angostura, donde las demoras fueron considerables por la gran cantidad de vehículos.

Como suele ocurrir en fechas de alta demanda, muchos viajeros optaron por pasar la noche dentro de sus autos o en las inmediaciones del complejo fronterizo para asegurarse un lugar entre los primeros en cruzar cuando Gendarmería habilitara el paso. En Cardenal Samoré, las filas de vehículos llegaron a superar los cuatro kilómetros, con esperas que se extendieron por más de una hora, lo que generó cierto malestar entre quienes aguardaban su turno.

Desde la Dirección Nacional de Migraciones recordaron que los pasos internacionales que unen Neuquén con Chile funcionan diariamente entre las 8 y las 19 horas, y recomendaron a los conductores salir con tiempo y contar con toda la documentación necesaria para evitar inconvenientes durante el trámite fronterizo.

Paso Pino Hachado

Otro de los puntos clave de conexión con el país vecino, Pino Hachado, también registró un flujo sostenido de vehículos, aunque sin demoras significativas. Desde el lugar informaron a LMNeuquén que el tránsito fue “constante pero fluido”.

Por el momento, todos los pasos —Pino Hachado, Icalma, Hua Hum, Mamuil Malal y Cardenal Samoré— se mantienen habilitados, aunque con precaución debido a la posible presencia de sectores con hielo o barro en la calzada.

Condiciones meteorológicas

En cuanto al clima, el pronóstico no prevé complicaciones para la zona cordillerana. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia por viento zonda para distintas áreas de Neuquén: el este de Loncopué, Picunches y Ñorquín; el oeste de Añelo y Pehuenches; y el sur de Chos Malal y Minas, especialmente durante la tarde y noche del viernes.

“El fenómeno podría presentar vientos de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas que alcanzarían los 65 km/h, provocando baja visibilidad, incremento de la temperatura y una fuerte disminución de la humedad relativa”, señaló el Sistema de Alerta Temprana del SMN.

Con información de La Mañana Neuquén