Demoras en el Paso Fronterizo Cardenal Samoré: hay filas de más de 4 km para cruzar hacia Chile
El paso fronterizo Cardenal Samoré enfrenta largas demoras debido al alto volumen de vehículos que buscan cruzar hacia Chile este viernes. Las filas superan los 4 kilómetros y los tiempos de espera superan la hora, en el marco del fin de semana largo que motiva a muchos a viajar para compras o descanso
Uno de los principales pasos fronterizos de la región experimentó nuevamente demoras este viernes debido a la alta cantidad de vehículos que intentan cruzar hacia Chile.
De acuerdo con las autoridades locales, la fila de autos alcanzaba los cuatro kilómetros y el tiempo de espera superaba la hora.
Este incremento en el flujo vehicular se produce en el contexto del fin de semana largo, que ha motivado a muchos habitantes de Bariloche y zonas cercanas a viajar al país vecino, ya sea para aprovechar las oportunidades de compras o disfrutar de unos días de descanso.
Desde las autoridades destacaron que el paso Cardenal Samoré estará operativo hasta las 19 horas, por lo que sugirieron a los viajeros planificar con anticipación y asegurarse de llevar toda la documentación necesaria para evitar inconvenientes.
En los últimos meses, este cruce internacional se ha consolidado como uno de los más concurridos del sur del país, especialmente durante los fines de semana largos y feriados.
Las diferencias de precios y la proximidad con ciudades chilenas como Osorno o Puerto Varas siguen siendo factores clave que fomentan el intercambio turístico y comercial entre ambos lados de la cordillera.